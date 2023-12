La detención de Ovidio, devastación de “Otis” y batalla por el 2024 marcan este año

El 2023 se distinguió por una serie de eventos significativos que capturaron la atención de los medios a nivel nacional, siendo notablemente destacado por la intensificación de la agenda política y electoral, con sucesiones anticipadas rumbo al año 2024; así como también destacaron eventos en materia de seguridad y los estragos del Huracán Otis.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- El 2023 estuvo marcado en México por eventos significativos que abarcaron desde temas en materia de seguridad y operativos contra el crimen organizado, como la captura y extradición de Ovidio Guzmán hasta desastres naturales, como el paso del huracán “Otis”, que devastó Guerrero; pero principalmente, fue un año caracterizado por la agenda político-electoral con la sucesión adelantada rumbo al 2024 para la elección presidencial y nueve gubernaturas.

La sucesión presidencial abarcó gran parte de la agenda mediática a nivel nacional este año, con los procesos internos de Morena y los partidos (PRI, PAN y PRD) aliados en el Frente Amplio por México para elegir a sus respectivas precandidatas, lo cual queda marcado en la historia, ya que es la primera contienda en la que dos mujeres protagonizan la lucha por la banda presidencial, anticipando que en 2024 México tendrá su primera mujer presidenta.

Además, en medio de la víspera del proceso electoral del 2024, el partido Movimiento Ciudadano se sumió en una fractura visible entre Dante Delgado y el Gobernador Enrique Alfaro, generando la decisión de aliarse o no con la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Pero el 2023 también tuvo un proceso electoral en el Estado de México y Coahuila donde las urnas resonaron con cambios significativos. Delfina Gómez arrebató al PRI su bastión en el Estado de México, mientras que en Coahuila, la izquierda se fragmentó, dando paso al triunfo de Manolo Jiménez. Movimiento Ciudadano se marginó, evidenciando fisuras internas.

Nuevo León, además, fue el escenario de una crisis política, la cual se recrudeció cuando Samuel García pidió licencia al cargo para buscar la candidatura presidencial. La tensión entre los poderes legislativo y ejecutivo se desbordó en diciembre frente a la elección del gobernador interino, misma que se complicó y obligó a García a desistir de su aspiración presidencial.

En materia de seguridad, el año comenzó con la noticia de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, tras un operativo llevado a cabo en Jesús María, Sinaloa, que desató una ola de violencia.

En Ciudad Juárez, un siniestro en la estación migratoria del INM dejó 41 migrantes muertos. La tragedia se gestó en medio de quejas por la falta de condiciones adecuadas para los detenidos. Las investigaciones posteriores revelaron negligencias institucionales y llevaron a la detención de funcionarios del INM.

Otro hecho lamentable fue la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno que conmocionó al país, principalmente tras la difusión de un video mostrando torturas, como sucedió en días pasados con la masacre perpetrada en Salvatierra, Guanajuato, en la que un comando abrió fuego durante una posada y se cobró la vida de 14 personas y dejó a más de 10 con lesiones.

Por otra parte, los desastres naturales también marcaron el 2023. En octubre, Guerrero sufrió el embate del huracán “Otis”. La destrucción en Acapulco dejó un saldo de víctimas y miles de viviendas y negocios afectados.

LA CAPTURA DE OVIDIO

A poco más de tres años de que las Fuerzas Federales hubieran fallado (el 17 de octubre de 2019) en su intento por aprehender a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y líder de una de las células del Cártel de Sinaloa, una de las primeras noticias de relevancia que se dieron en este año fue la captura de “El Ratón”.

Fue el 5 de enero cuando las fuerzas federales realizaron un operativo que causó la reacción del crimen organizado, sobre todo en Culiacán, Sinaloa. Ovidio viajaba la madrugada del jueves 5 de enero en seis vehículos a 45 kilómetros de Culiacán, en Jesús María. Los detalles de la captura se realizaron en medio de muchas especulaciones, principalmente sobre si había habido algún tipo de apoyo o intervención por parte del Gobierno de EU. No fue hasta que Ovidio Guzmán fue trasladado, ese mismo día, a la Ciudad de México, cuando se confirmó su detención.

La detención de uno de los líderes de “Los Chapitos”, célula del cártel que dirigió su padre, en pleno bastión de la organización, desencadenó fuertes actos de violencia en diversos puntos del estado y el bloqueo de la capital:

Además, en un acto sin precedentes, los miembros del cártel incluso dispararon a un avión de pasajeros que estaba a punto de despegar en el aeropuerto de Culiacán, una ciudad que permanecía en estado de alerta y sumida en el miedo doce horas después de iniciarse la violencia.

Al día siguiente, el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, dio detalles de la operación, destacando que, a pesar de la respuesta del grupo criminal ante la detención de uno de sus líderes, así como los bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos con autoridades, no hubo “civiles inocentes que hayan perdido la vida”.

Sin embargo, tras la operación, 10 militares perdieron la vida y 35 resultaron lesionados. Asimismo, hubo 19 agresores fallecidos, 21 detenidos, 17 de ellos junto a Ovidio Guzmán, que iban con él en varios autos en la localidad de Jesús María, en Sinaloa.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la captura de Ovidio Guzmán fue un operativo realizado por las autoridades de seguridad de México, sin intervención o participación del Gobierno de Estados Unidos.

Nueve meses después, “El Ratón”, hijo de “El Chapo”, fue sacado del penal del Altiplano, en el Estado de México, por elementos de la Interpol con el fin de cumplimentar su proceso de extradición a los Estados Unidos.

INCENDIO EN ESTACIÓN MIGRATORIA

La noche del 27 de marzo, un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez dejó al menos 41 migrantes muertos y más de 20 lesionados. El siniestro ocurrió en el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino mayores de edad, que se encontraba cerrada bajo llave, y en la cual había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica.

Alrededor de las 21:00 horas, los migrantes empezaron a inconformarse porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed. Las quejas subieron de tono hasta que a las 21:30 horas prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos. Esperaban que les abrieran la puerta, pero se comenzaron a intoxicar y a quemar, según datos preliminares de las investigaciones.

Semanas después se dio a conocer un video en el que se confirmaba la negligencia y las omisiones cometidas por los integrantes del Instituto Nacional de Migración, las cuales provocaron que más de 40 migrantes murieran asfixiados.

Tras el incendio, al menos seis funcionarios han sido detenidos como responsables de la muerte de los migrantes.

El máximo responsable de la agencia migratoria, Francisco Garduño Yáñez, fue acusado formalmente por ejercicio ilícito del servicio público y omisión en sus obligaciones que llevaron a la muerte de 40 migrantes. Sin embargo, no fue suspendido de su cargo y sigue al frente del INM a pesar del proceso penal.

ELECCIONES EN EDOMEX Y COAHUILA

El 4 de junio pasado se celebraron elecciones para renovar las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila, en las cuales, de 6 millones de mexiquenses y 1 millón 302 mil coahuilenses, salieron a votar. En estos comicios, el partido Movimiento Ciudadano no participó al señalar supuestos acuerdos entre el resto de los contendientes, acusación sobre la que no presentó pruebas.

La elección en el Estado de México resultó ser emblemática: con una participación ciudadana del 50.13 por ciento, según datos del PREP. Ahí, el PRI perdió su bastión, ya que Delfina Gómez, representante de la izquierda, obtuvo el 52.65 por ciento de los votos, superando por al menos ocho puntos a su rival priista, Alejandra del Moral, que logró el 44.34 por ciento.

En Coahuila, la división de la izquierda fue evidente con la ruptura de Ricardo Mejía Berdeja, ex subsecretario de Seguridad, quien decidió no aceptar las encuestas de su partido y contendió por su cuenta a través del PT. El triunfo en este estado fue para Manolo Jiménez, en alianza con el PAN y PRD, superando al segundo lugar, Armando Guadiana, por más de 30 puntos. La participación ciudadana en Coahuila alcanzó el 56.35 por ciento, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

En Coahuila, además de la elección de Gobernador, se llevó a cabo la elección de los diputados locales que conformarán la LXIII Legislatura, donde el PRI obtuvo la mayoría, asegurándose los 16 distritos en disputa.

Por otro lado, en el Estado de México, los partidos que forman parte de la Alianza Va por México no solo perdieron la gubernatura, sino que también experimentaron una reducción significativa en su votación conjunta. Los tres partidos vieron disminuir su respaldo electoral en un total de un millón de votos y, en particular, el PRD fue el más afectado, al no lograr ni siquiera el 3 por ciento de la votación total.

LA RUPTURA DE MC EN JALISCO

Mientras los bloques de oposición y del oficialismo empiezan a cerrar sus procesos internos para definir a su candidato presidencial, Movimiento Ciudadano —el partido político que se autodenomina la “tercera vía”— destacó desde mediados de año por la fractura entre su líder máximo, Dante Delgado, y el Gobernador Enrique Alfaro, quien domina los cuadros de Jalisco, el bastión emecista.

Las elecciones presidenciales y las posturas sobre si el partido debiera ir en alianza con los demás partidos de oposición o ir solo recrudecieron el enfrentamiento entre ambos líderes: Alfaro insiste en que el partido debería buscar la unión con el Frente Amplio por México, y Dante Delgado ha anunciado en numerosas ocasiones que con el PRI-PAN-PRD no iría “ni a la esquina”.

Las tensiones entre el dirigente nacional del MC y el Gobernador jalisciense se agudizaron en julio, cuando Alfaro insistió a su partido que debería aliarse con el bloque PAN-PRI-PRD para las elecciones de 2024, al considerar que no había un liderazgo fuerte del movimiento naranja para contender por su cuenta para la Presidencia de la República. La respuesta de Delgado fue contundente: MC tendría candidato propio, así tuviera que postularse él mismo. El dirigente fue respaldado por el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

La distribución de los Libros de Texto Gratuitos se complicó inicialmente en al menos seis estados debido a una serie de amparos presentados por grupos minoritarios de padres de familia y controversias constitucionales.

Y es que durante el año la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) inició una disputa política y jurídica contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el contenido de los libros de texto gratuitos desarrollados para el próximo ciclo escolar. A esta controversia se sumaron gobiernos de oposición, representados por el PAN y el PRI, que expresaron su rechazo a estos materiales debido a su contenido.

Hasta el mes de agosto, al menos seis estados de la República Mexicana, incluyendo Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro y Guanajuato, tenían suspendida, total o parcialmente, la distribución de los libros de texto gratuito elaborados por la SEP.

Sin embargo, la entrega de los Libros Gratuitos se destrabó en la mayoría de las entidades en las que había suspensión, a excepción de Coahuila.

Particularmente los estados de Chihuahua y Coahuila, gobernados por el PAN y PRI respectivamente, presentaron cada uno por separado controversias constitucionales para impedir la distribución de los Libros de Texto Gratuitos. En el caso de Chihuahua, el amparo fue desechado, pero en Coahuila aún no se ha resuelto.

El 11 de agosto, el Ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entidad que ha protagonizado un conflicto político con el Poder Ejecutivo, concedió la suspensión a la Consejería Jurídica de Chihuahua, lo que llevó a la suspensión de la distribución de los libros. Posteriormente, el 22 de agosto, la Corte ordenó también suspender la distribución del material educativo en Coahuila.

El 4 de octubre, la Suprema Corte desechó la controversia del estado de Chihuahua, al declarar fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia el 18 de agosto contra la decisión del Ministro Luis María Aguilar Morales de admitir a trámite la controversia y otorgar la suspensión como medida cautelar. Por lo tanto, el 9 de octubre se realizó la distribución de los ejemplares.

En Aguascalientes, la distribución fue suspendida debido a un amparo radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo circuito con sede en la ciudad de Aguascalientes. No obstante, el reparto de los libros pudo realizarse hasta el pasado 27 de noviembre, ya que el Segundo Tribunal anuló el juicio de amparo presentado por el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes.

En el caso de Coahuila, hasta el pasado 15 de diciembre, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, anunció durante la LIX Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), realizada en el Estado de México, que aún faltaba la entrega de los LTG en Coahuila y que buscaría destrabar dicho obstáculo.

“Más allá de los procesos jurídicos un poco complejos, lo cierto es que la educación estuvo presente en las conversaciones cotidianas de familias, comunidades, medios y especialistas”, expresó la funcionaria federal.

LAGOS DE MORENO

El 11 de agosto de 2023 se registró la desaparición de cinco jóvenes amigos desde la infancia: Roberto Carlos Olmeda de años, estudiante de Ingeniería en la Universidad de Guadalajara, Uriel Galván (19 años), Jaime Adolfo Martínez (21 años), Dante Cedillo (22 años) y Diego Alberto Lara (20), que se encontraban disfrutando de una actividad festiva en un mirador de Lagos de Moreno.

El dolor y la desesperanza tras la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno se hizo más profunda tras la difusión de un video en el que se ve cómo fueron torturados. Muchos medios de comunicación difundieron las imágenes, que luego se hicieron virales en las redes sociales. No hubo un manejo responsable de la tragedia, ni respeto a la dignidad de los desaparecidos y al sufrimiento de las familias. El caso generó gran indignación y volvió a poner en la palestra la crisis de desaparición en Jalisco.

El 8 de diciembre, cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en la zona Altos Norte de Jalisco, señalados por su participación en el secuestro y desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno.

Entre los detenidos, Rogelio M, supuesto lugarteniente del CJNG, y otros cuatro individuos enfrentan procesos por delitos vinculados con la desaparición de personas. Su captura se realizó tras el hallazgo de restos óseos calcinados en un horno de ladrillos cerca de Lagos de Moreno.

Aunque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no ha confirmado la identidad de las víctimas, las declaraciones de detenidos y evidencias circunstanciales sugieren que podrían ser los cinco jóvenes desaparecidos.

Adicionalmente, se localizaron los teléfonos de los jóvenes cerca de la finca donde fueron torturados, proporcionando nuevos elementos clave en la investigación de la Fiscalía General del Estado.

ESCALADA DE LA VIOLENCIA EN CHIAPAS

Chiapas en este año ha estado en los titulares de noticias y se ha caracterizado por un recrudecimiento de la inseguridad, pues a las violencias históricas que han afectado al estado, como la colonial, capitalista, industrial y paramilitar, se le ha sumado una nueva forma que ha desencadenado numerosos episodios y ha perpetuado el desplazamiento de miles de personas e incluso comunidades enteras: la violencia armada perpetrada por grupos de la delincuencia organizada.

La violencia ha crecido de tal forma que el 1 de junio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, advertía, en un comunicado respaldado por 800 organizaciones, que “Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas (Gobernador del estado) y (el Presidente) Andrés Manuel López Obrador”.

El recrudecimiento de la violencia se ha visto reflejado principalmente en los desplazamientos. El informe “Chiapas un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado” del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reveló que, en la región, al menos 16 mil 755 personas fueron desplazadas en Chiapas desde 2010 hasta 2022.

Además, las cifras oficiales de homicidios dolosos, ya que el número de víctimas de homicidio reportados en Chiapas de enero a octubre de 2023, que se sitúa en 464, creció doloso creció 31.81 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, que acumuló 352 casos.

NUEVE ESTADOS ARRANCAN CAMINO AL 2024

A nivel nacional, el país se envolvió con la sucesión adelantada rumbo al 2024.

Morena tuvo su proceso interno, en el que, tras una encuesta, eligieron a la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, mientras que la oposición, que no llegó a la encuesta y tras el desestimiento de los contrincantes, abanderó a Xochilt Galvez como su aspirante.

Sin embargo, a nivel de los estados, al menos nueve entidades se empezaron a preparar para el proceso electoral de 2024 en el que habrán de renovar gubernaturas. Se trata de Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tabasco, Morelos y Veracruz. Renovarán sus gubernaturas al igual que la Presidencia de la República y 30 congresos locales (excluyendo al Estado de México y Coahuila).

Morena inició el lunes 25 de septiembre de 2023 su proceso interno para elegir a las y los nueve coordinadores estatales para buscar la renovación de sus gubernaturas de cara a las elecciones de 2024, y fue hasta el 10 de noviembre en que se efectuó el ‘maratón’ de más de 16 horas de Morena para elegir a sus candidatos para 2024.

Mientras que por parte de la oposición, hay entidades donde la oposición ni siquiera tiene a un personaje político que figure en las encuestas. En tanto que Movimiento Ciudadano tampoco tiene una ruta clara en cuanto a las elecciones en los estados

HURACAN “OTIS”

En octubre, el huracán “Otis” marcó la historia reciente en Guerrero. El ciclón, que golpeó la costa como categoría 5 destruyó el puerto de un millón de habitantes, arrancó fachadas de lujosos hoteles, anegó barriadas enteras que quedaron totalmente aisladas e incomunicó durante días a la ciudad.

El último balance de los estragos que dejó el impacto del huracán, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, fue de son 50 personas las que se conoce que perdieron la vida y 30 siguen desaparecidas.

Las autoridades indicaron que lograron poner en contacto a mil 592 personas, con la creación del Programa emergente de localización.

La Secretaria de Bienestar, en su ultimo reporte, puntualizó que concluyó el censo en los municipios afectados. En total fueron 274 mil viviendas que tuvieron afectación, la mayoría está en Acapulco.

El pasado 1 de noviembre, el Gobierno de México presentó el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población afectada en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, el cual contempla 20 puntos clave y una inversión de 61 mil 313 millones de pesos.

CRISIS DE NUEVO LEÓN

Nuevo León enfrentó en casi todo el año una tensión política de su gobernador, Samuel García con los poderes legislativo y judicial en esa entidad; pero la crisis se recrudeció cuando el mandatario buscó ser el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia.

Samuel García solicitó licencia como Gobernador para postularse en las elecciones presidenciales de 2024, cumpliendo el requisito de separarse seis meses antes. Inscrito como candidato por MC el 12 de noviembre, inició una gira nacional con su esposa.

El Congreso de Nuevo León autorizó su licencia del 2 de diciembre de 2023 al 4 de junio de 2024. García planeaba dejar el cargo nombrando, inicialmente, a Javier Navarro como “encargado de despacho”. Sin embargo, el Congreso designó a Arturo Salinas como gobernador interino, lo cual fue invalidado posteriormente por la SCJN.

En un nuevo dictamen, el Congreso nombró a Luis Enrique Orozco como Gobernador interino, generando la desconformidad de García, quien lo calificó como “gobernador espurio”. Hubo una crisis de ingobernabilidad con dos mandatarios: Navarro y Salinas. El 1 de diciembre, García cerró el Palacio de Gobierno, buscando evitar la toma de protesta de Orozco.

Aunque la SCJN determinó que Orozco asumiera como Gobernador Interino, en el último momento, Samuel García decidió reasumir su cargo y desistir de su aspiración presidencial.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.