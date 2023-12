Navalny, opositor de Putin encarcelado, reaparece en un penal cerca del Ártico ruso

MOSCÚ, 25 de diciembre (AP).— El encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido localizado en una colonia penal más arriba del Círculo Ártico, dijeron allegados el lunes, tres semanas después de haber perdido contacto con él.

Navalny, el más prominente crítico del Presidente ruso Vladímir Putin, está cumpliendo una sentencia de 19 años de cárcel por acusaciones de extremismo. Había estado preso en la región Vladimir del centro de Rusia, a unos 230 kilómetros (140 millas) al este de Moscú, pero sus abogados dicen que desde el 6 de diciembre no podían entablar contacto con él.

Su vocera, Kira Yarmysh, dijo en X, antes Twitter, que Navalny fue localizado en una colonia penal en Kharp, un pueblo de la región Yamalo-Nenetsk a unos mil 900 kilómetros al noreste de Moscú.

We have found Alexey @navalny. He is now in IK-3 in the settlement of Kharp in the Yamal-Nenets Autonomous District. His lawyer visited him today. Alexey is doing well.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 25, 2023