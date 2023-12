Netanyahu avisa que la guerra “no está cerca de terminar”; visita cercanías de Gaza

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) – El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha visitado este lunes las inmediaciones de la Franja de Gaza y ha aprovechado la ocasión para recalcar que la guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) “no está cerca de terminar”.

Asimismo, Netanyahu ha incidido en que es necesaria “paciencia” y “unidad”, así como consenso en torno a la “misión” que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llegan a cabo en la Franja de Gaza tras la ofensiva de Hamás del 7 de octubre.

Second, we are not stopping. Whoever talks about stopping – there is no such thing. We are not stopping. The war will continue until the end, until we finish it, no less. pic.twitter.com/i2yqadMmKe

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 25, 2023