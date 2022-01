Confinamiento para no vacunados desde noviembre en Austria termina el próximo lunes

Viena, 26 ene (EFE).- El Gobierno austriaco anunció hoy que el confinamiento de los no vacunados, en vigor desde mediados de noviembre, concluirá el próximo lunes debido a la caída en la presión hospitalaria.

El fin de esta medida, que junto con la vacunación obligatoria que comenzará en febrero generó grandes protestas, ha sido anunciada por el Canciller federal, el conservador Karl Nehammer, y el Ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein.

Nehammer reconoció que ese confinamiento produjo malestar ciudadano, pero “resultaba inevitable por razones de política sanitaria”.

El Gobierno siguió las recomendaciones de un grupo de expertos que consideró que el confinamiento ya no es necesario debido a la caída de las ocupaciones de las camas uci.

