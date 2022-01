Gobierno facilitará trámites para venta de Banamex: AMLO; podría pedir ayuda al PJF

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que su Gobierno facilitará los trámites para la venta de Banamex y dijo que incluso podría solicitar la intervención del Poder Judicial, luego de que un Juez ordenara frenar su venta por el caso de Oceanografía.

“Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloqueé, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias. Vamos a estar pendientes y si es necesario, vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial”, apuntó el mandatario en conferencia de prensa matutina.