Activistas protestan en la CdMx por feminicidio de pareja lesbiana en Ciudad Juárez

Ciudad de México, 26 de enero (EFE).- Varias decenas de personas reclamaron justicia y se unieron en su dolor el martes en la Ciudad de México por el reciente asesinato de dos mujeres lesbianas en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.

Al grito de “No más lesbofobia” y “Resistencia hasta que amar no nos cueste la vida”, entre muchas otras consignas, las activistas, en su gran mayoría mujeres, se reunieron a las puertas de la oficina de representación del Gobierno de Chihuahua en la capital mexicana.

Allí, las mujeres hicieron pintadas en los muros y ventanas del edificio, batucada, danza y leyeron un comunicado en el que aseguraron que buscarán justicia.

“Ya no estamos dispuestas a aceptar la impunidad, a callar ante el horror (…) Sépanlo y sépanlo bien, ninguna agresión hacia ninguna de nosotras quedará sin respuesta. Cada vez somos más y estamos más organizadas. No pueden matarnos a todas, no pueden desaparecernos a todas”, expresaron las manifestantes.