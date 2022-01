Alfredo Adame asegura que la pareja con la que se peleó intentó robarle

De acuerdo con la versión de Adame, la riña comenzó cuando la pareja le “aventó” su camioneta y por poco provocan un accidente.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Después de haberse convertido en tendencia por protagonizar una pelea en plena vía pública, el actor Alfredo Adame aclaró que el pleito con la pareja inició porque intentaron robarle.

El actor de Bajo un mismo rostro apuntó que cuando se encontraba discutiendo con la mujer que se puede observar en el video, unas personas le gritaron que le estaban robando en su auto.

“Volteo al coche, y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche; entonces, a la mujer la hago a un lado, voy a mi coche y veo que sí, agarró el celular”, declaró en entrevista para el programa Chismorreo de Multimedios

De acuerdo con la versión de Adame, la riña comenzó cuando la pareja le “aventó” su camioneta y por poco provocan un accidente.

“Me avienta la lámina y se pone atrás, y todavía sigue mentándome la madre y sigue por el retrovisor”, contó. Me abro a la derecha, bajo el vidrio y cuando voy pasando al lado de ellos (…) le digo ‘oye, hijo de tu tal por cual, qué te traes, güey'”, explicó el actor en entrevista para Teleradio.

¡Última hora! Se filtran imágenes en donde se ve a #AlfredoAdame envuelto en una riña de tránsito reclamando le devolvieran su celular. En otro video, se aprecia que Alfredo bajó y comenzó a golpear el auto de las otras personas. Vía @javierpoza pic.twitter.com/NuwnFMmkOe — JavierPozaInforma (@pozainforma) January 25, 2022

“Me bajo, caigo de rodillas y este cuate se arranca pero el tráfico iba muy lento. Agarro mi coche, le acelero y cuando acelero, me vuelve a echar la lámina; entonces, ya me bajé. Cuando me bajo, se baja la mujer y se deja venir a los golpes, y el cuate se baja por el otro lado y se me deja venir a los golpes. A la mujer nunca le pegué, nunca la toqué ni la amenacé ni absolutamente nada”, agregó.

ALFREDO ADAME SE PELEA EN VÍA PÚBLICA

La tarde de este martes comenzaron a circular varios videos a través de redes sociales en los que se muestra a Alfredo Adame en una pelea contra una mujer y su pareja, en medio de la vía pública.

Aparentemente la pareja descendió de su camioneta luego de que el actor golpeara su cofre. Segundos después se muestra al también aspirante a político forcejeando con un hombre mientras cae al piso. Es entonces cuando la mujer en cuestión, a la que se ve con el celular del actor, le grita supuestamente “págame”.

Ante lo sucedido, varios internautas comenzaron a compartir memes de la pelea de Adame por lo que el nombre del actor no tardó en viralizarse.

#ULTIMAHORA Están plenamente identificados los agresores del candidato, conductor y actor Alfredo Adame, esto ocurrió debido a un percance vial. (se cubre a la niña por ser menor de edad) pic.twitter.com/309247TUhD — Alfredo Adame  (@Ramir_Lars) January 25, 2022

Alfredo Adame recibiendo el

legendario "toque de la muerte" por parte de la niña. pic.twitter.com/Emm71kupKL — Simpsonito (@SimpsonitoMX) January 26, 2022