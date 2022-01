AMLO no reconsiderará propuesta de Pedro Salmerón como Embajador de México en Panamá

El Jefe del Ejecutivo aseveró que no es necesario evaluar su propuesta porque considera que Pedro Salmerón es una persona capaz y uno de los mejores historiadores del país después de Friedrich Katz.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó reconsiderar su propuesta de nombrar a Pedro Salmerón Sanginés como nuevo Embajador de México en Panamá, a pesar de las críticas que ha recibido el historiador.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que le llamó la atención el posicionamiento de la Cancillería de Panamá, ya que aún no envían la solicitud del beneplácito a dicho país.

“No sé qué cosa es lo que plantean (Cancillería de Panamá). No se ha enviado la solicitud, me llamó la atención que ya estén respondiendo, como por adelantado, es que el conservadurismo es así, no les gusta alguien y a darle fuerte y los medios”, señaló en la “mañanera”.

El mandatario aseveró que no es necesario evaluar su propuesta porque considera que Salmerón es una persona capaz y uno de los mejores historiadores del país después de Friedrich Katz.

“Pero resulta que opinó que los de la Liga (Comunista) 23 de Septiembre no eran malas personas y se desata una oposición fuertísima, eso se tiene que ver porque se vincula a la liga con el asesinato para mí, indebido, señor (Eugenio) Garza Sada, y eso no se ha podido superar por ciertos grupos”, expuso.

Y agregó que “lo viví cuando propuse en el Senado que la hija de doña Rosario Ibarra fuera presidenta de la CNDH, como el hijo de doña Rosario había participado en esos tiempos porque no había libertades, como se luchó en Guerreo y en esos lados, pues como era la hermana de un desaparecido en esa época, en el Senado hubo una campaña en contra”.

AMLO criticó que la oposición a Rosario Piedra era una carga ideológica. Asimismo, resaltó que si existen acusaciones en contra de Salmerón, existe el Ministerio Público y si un Juez lo acusa, “¿cómo lo vamos a defender? De ninguna manera, pero ¿nada más por el linchamiento mediático?, ¿qué no ven el daño que ocasionan? No sólo a él, sino a sus familiares, que no saben tener cierto respeto”.

La Cancillería mexicana había anunciado que trataría este asunto bajo los canales diplomáticos y declinó hacer comentarios respecto a la posición a Panamá.

Las designaciones diplomáticas del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que incluyen exgobernadores opositores y un aliado acusado de acoso sexual, amenazan con tensar la relación con España y Panamá, pero también con la oposición, feministas y el cuerpo diplomático.

El mandatario sorprendió con una lista de nombramientos en la que destacan los exgobernadores de Campeche, Carlos Miguel Aysa, y Sonora, Claudia Pavlovich, ambos del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de Pedro Salmerón, historiador aliado que está señalado de acosar a alumnas.

Su nombramiento para representar al país en el extranjero desató protestas de alumnas y exalumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, quienes aseguraron que fueron víctimas de acoso sexual durante su periodo como profesor.

De acuerdo con el colectivo de estudiantes Cuarta Ola, Pedro Salmerón cuenta con acusaciones en la cuenta de MeTooAcadémicosMx, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como dentro del partido de Morena, y en un comunicado señaló que este nombramiento sólo ignora las denuncias de mujeres. En tanto, López Obrador defendió su nombramiento y dijo que no existe una denuncia formal y legal en contra de Salmerón, por lo que pidió presentar pruebas.