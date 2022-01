Elizabeth Strout trae de vuelta a su personaje Lucy Barton para Ay, William

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Elizabeth Strout (Portland, 1956) trae de regreso a su personaje Lucy Barton, ahora con 65 años, para ahondar en la relación de su primer matrimonio con William, el padre de sus dos hijas, y quien recurre a ella a partir de sufrir terrores nocturnos.

En esta novela titulada Ay, William (Alfaguara), Strout se centra en la relación entre Lucy y William, quien es mencionado en Me llamo Lucy Barton, primer libro de la trilogía, cuando acude a visitar a Lucy en la habitación del hospital en la que se encuentra y en la que rememora sus primeros años en un pueblecito minúsculo de Illinois.

La obra de Strout ha sido reconocida, precisamente, por dar profundidad a lo cotidiano de la existencia humana, a las vidas y relaciones de la gente de pie a través de un estilo que despierta la curiosidad a los lectores con los que ganadora del Premio Pulitzer reconoce que tiene un compromiso.

“Siempre desde que yo era muy joven me ha interesado la vida diaria, la gente cotidiana, todo lo normal y el universo que rodea todo eso. Siempre he tenido ese interés y siempre me he preguntado cómo será la vida de esta persona, cómo vivirán estas gentes, siempre he querido saber cómo es la vida de la gente ordinaria, y cómo es su vida interior, también, porque creo que todos nosotros tenemos una vida interior y nos encontramos con el mundo real y para mí como escritora siempre ha sido un campo muy interesante. Digo lo que piensa la gente normal y corriente, porque nosotros no lo sabemos”, comentó en conferencia de prensa la autora.