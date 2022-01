El final de Fight club, de Fincher, es modificado en China por censura

Ciudad de México, 26 de enero (RT).- Los aficionados al cine en China se dieron cuenta el fin de semana pasado de que la versión aprobada de la película estadounidense Fight Club recibió un final alternativo y menos intenso que el que se puede apreciar en la original de 1999.

La cinta, protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, apareció recientemente en el sitio de streaming Tencent Video del país asiático. Como varios cortometrajes occidentales, la película del director David Fincher ha sido editada para que pueda obtener la aprobación de las autoridades locales.

En el clásico, la historia culmina con el protagonista disparándose en la mejilla, matando a su alter ego terrorista Tyler Durden. Entonces su pareja Marla, interpretada por Helena Bonham Carter, llega a la escena y juntos observan cómo se produce una serie de explosiones, con edificios en la distancia que se derrumban, concluyendo con éxito el plan anárquico que ideó el protagonista.

Sin embargo, en Tencent Video, la película termina con el protagonista disparándose en la boca. Luego aparece un texto en inglés que dice: “Gracias a las pistas proporcionadas por Tyler, la policía descubrió rápidamente todo el plan y detuvo a todos los criminales, impidiendo con éxito el plan de destrucción masiva de Tyler”. Continúa diciendo que Tyler fue enviado a un hospital psiquiátrico, donde recibió tratamiento y fue dado de alta en el 2012.

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp

