UIF presentará queja contra desechamiento de amparo para evitar la libertad de Lozoya

El Tercer Tribunal Unitario desechó el amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera por considerar que no tiene un interés jurídico para promover el recurso porque no le genera una transgresión directa a su patrimonio.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que presentará un recurso de queja en contra del desechamiento de amparo en el caso Agronitrogenados relacionado con Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A través de un comunicado, la UIF resaltó que el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal desechó el amparo promovido por dicha institución, el cual estaba relacionado con la revocación de la medida cautelar impuesta a Lozoya, debido a que se consideró que la Unidad no tiene interés jurídico para promover el recurso porque no le genera una transgresión directa a su patrimonio.

“El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal desechó el amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relacionado con la revocación de la medida cautelar impuesta a Emilio ‘N’ en el caso Agronitrogenados, por considerar que la UIF no tiene interés jurídico para promover el recurso porque no le genera una trasgresión directa a su patrimonio”, se lee en dicho escrito.

La UIF había aclarado que no promovió el amparo como persona moral sino como parte ofendida de la causa penal, personalidad reconocida que tiene en este proceso.

El recurso de queja en contra del desechamiento será presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera a efecto de que sea estudiado por un tribunal colegiado.

Además, cabe destacar que el Tercer Tribunal Unitario es el mismo que revocó la medida cautelar en el caso Odebrecht, cuya audiencia se celebrará hoy y en la que participará la UIF.

Un tribunal federal desechó el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera con la finalidad de evitar que se cumpla la orden de liberar a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Agronitrogenados.

Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, fue quien determinó que no procede el amparo de la UIF contra la decisión de la Magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar de cambiar la medida cautelar para que el exfuncionario pueda continuar su proceso en libertad.

En su resolución, Porras Odriozola argumentó que el recurso legal no puede seguir, pues “no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida” y debido a que la UIF no es titular de derechos fundamentales.

“Se llega al convencimiento de que, la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable que por una parte modificó la decisión dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida”, se lee en la sentencia emitida.

Con ello, ahora se abrió la posibilidad de que Emilio Lozoya pueda salir de la cárcel y se sabrá qué pasará horas más tarde, cuando José Artemio Zúñiga Mendoza, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, decida si deja o no sin efecto la prisión preventiva justificada bajo la cual se encuentra, pero por el caso Odebrecht. No obstante, la UIF precisó que Lozoya no alcanza liberación por la resolución del Juez, pues se encuentra sujeto a prisión preventiva por otra causa, la de los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecth, la cual seguía vigente hasta ese momento.

Para la apelación presentada por la defensa del exfuncionario contra la prisión preventiva, se requirió al Juez de control del Reclusorio Norte para ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas su cumplimiento.

Desde el 22 de enero pasado, la UIF presentó una demanda de juicio de amparo para que fuera revisada la resolución del tribunal que ordenó liberar al excolaborador del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La medida, que otorgó un tribunal unitario, señala que se le retire la medida cautelar de prisión preventiva a Lozoya Austin, aunque se le colocó un brazalete localizador por el proceso que se le sigue por el caso Agronitrogenados.

Las autoridades detuvieron a Lozoya a inicios de 2020 en España, y México lo extraditó como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.

Antes, el exdirector de Pemex llevó su proceso en libertad por el “criterio de oportunidad”, que lo trataba como testigo protegido para denunciar una red de corrupción que abarcaba a Peña Nieto y a políticos del Partido Acción Nacional (PAN), opositor del actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Lozoya está acusado de recibir presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la Presidencia de Peña Nieto.

El exdirector de Pemex enfrenta dos juicios: el primero por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados y por los sobornos recibidos de Odebrecth.

Por el primer caso, Lozoya Austin está acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, causa en la que el Juez concedió cambiar la medida cautelar, pero para salir de la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal en su contra por Odebrecht, en el que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, solicitando una sentencia de 39 años y la reparación de daño por siete millones de dólares.

–Con información de EFE