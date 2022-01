Los restos de un cohete Falcon 9 podrían colisionar con la Luna, asegura un experto

Ciudad de México, 26 de enero (RT).- Los restos de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX que despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, en febrero de 2015 podrían colisionar con el lado oculto de la Luna, cerca de su ecuador, el próximo 4 de marzo, aseguró el experto en software astronómico Billy Gray en una publicación en la web especializada Project Pluto.

“Tengo un modelo matemático bastante completo de lo que están haciendo la Tierra, la Luna, el Sol y los planetas y cómo su gravedad está afectando al objeto”, comentó Gray. “Tengo una idea aproximada de la cantidad de luz solar que empuja hacia afuera sobre el objeto, alejándolo suavemente del Sol”, añadió el experto, quien explica que “esto generalmente permite hacer predicciones con bastante confianza”.

Some interesting action on the moon . A @spaceX falcon 9 rocket body launched in February 2015 is scheduled to crash on the far side of the moon on 2022 March 4 .

https://t.co/FrOMbYx4DV #mooninpact #spaceX #moondefense #dontlookup

— Franck Marchis (@AllPlanets) January 22, 2022