Eric del Castillo se queja de que no le den trabajo por no vacunarse contra la COVID

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El actor Eric del Castillo, demostró su inconformidad hacia las personas y todos los que no le dan trabajo por no contar con las vacunas contra la COVID-19.

Dile a Eric del Castillo que se vacune porque se puede morir, o que le haga caso a su hija Kate del Castillo que sí se ha vacunado pero le dio el covid xd pic.twitter.com/JsSfIyOFgi — Juan Carlos mendoza (@JuanCar95382435) January 25, 2022

A través de entrevistas en distintos medios de comunicación, el actor de Abismo de Pasión aseguró que nadie le quiere dar trabajo por negarse a recibir las vacunas contra el virus.

“Es que ya me da coraje, de verdad, porque están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño”, señaló Eric del Castillo.

Asimismo, reconoció que la vacuna ha ayudado a reducir mortalidad en todo el mundo; sin embargo, afirmó que aunque no le den trabajo, no está en sus planes recurrir a ella.

“Si me quieren contratar, bien, y si no, me da lo mismo, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Ahora, si me quieren contratar, que me hagan una prueba, a lo mejor estoy más sano que los que se vacunan”, continúo Del Castillo.

El padre de Kate del Castillo también afirmó que no está en contra de la vacuna, pero sí mencionó que él no “cree necesitarla”.

“Vacúnense, por favor. Yo no, nosotros sentimos que no lo necesitamos, punto. Que se entienda, hay libertad, o si no hay libertad pues entonces ya nos llevó la chingada”, sentenció en entrevista.

Ante la situación del contagio por COVID de su hija Kate, Eric mencionó que “es de risa” por recibir ambas dosis.

“Kate está muy bien…, sí, sí tiene síntomas porque se vacunó y dos veces, entonces esto es de risa”, concluyó Eric del Castillo.​