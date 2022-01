Damon Albarn se disculpa con Taylor Swift en redes sociales: “Espero que entiendas”

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 26 de enero (ASMéxico).- Todo parece indicar que la pelea entre Taylor Swift y Damon Albarn ha llegado a su fin.

Hace un par de días, los músicos fueron tendencia en redes sociales luego de que Damon afirmara a través de una entrevista para Los Angeles Times que Taylor “no escribe sus propias canciones”, a lo que ella respondió:

“Era una gran admiradora tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis canciones. Tu opinión es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos. Wow.”, tuiteó Swift, añadiendo que también escribió ese tweet ella misma, “en caso de que te lo estés preguntando”.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022