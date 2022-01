La actriz Sydney Sweeney pide eliminar escenas de Cassie desnuda en Euphoria

La segunda temporada de Euphoria, protagonizada por Zendaya, ya se encuentra disponible a través de HBO Max. Sweeney, Cassie Howard en la ficción, pidió menos escenas de desnudo para la temporada 2.

MADRID, 26 de enero (EuropaPress).- Sydney Sweeney pidió a Sam Levinson, creador de Euphoria, reducir sus escenas de desnudo en esta segunda temporada. La actriz que interpreta a Cassie Howard y conocida por series como Everything Sucks!, Heridas abiertas, El cuento de la criada o The White Lotus considera que su personaje ya ha enseñado lo suficiente en la temporada anterior.

El papel de Sweeney en Euphoria es el de Cassie, una dulce y popular estudiante y hermana mayor de Lexi (Maude Apatow), que comienza la serie saliendo con un jugador de fútbol americano de la universidad, Christopher McKay (Algee Smith). A medida que su trama sexual se va complicando, la relación termina rompiéndose al final de la primera temporada.

Al inicio de la segunda, Cassie inicia una aventura secreta con Nate Jacobs (Jacob Elordi), sin que su mejor amiga, Maddy (Alexa Demie), que es la ex del joven, lo sepa. En una entrevista para The Independent, Sweeney comentó que no tenía problemas con los desnudos, pero sí pidió eliminarlos en caso no fuesen necesarios.

Sweeney no solo comentó petición, sino que compartió cómo Levinson cumplió con sus demandas, además de comentar lo bien que se sintió en el set, donde hubo en todo momento un coordinador de intimidad, remarcando así la importancia de un buen ambiente en el rodaje en lo referente a un director predispuesto a modificar secuencias y la figura del coordinador de intimidad.

“Hay momentos en los que se suponía que Cassie no llevaba una blusa. Le comenté a Sam: ‘Realmente no creo que eso sea necesario aquí’. Él me respondió: ‘Está bien, no lo necesitamos’. Nunca sentí que Sam me hubiera obligado a hacer una escena que no quería. Cuando no me sentía cómoda, se proponía realizarlo de otra manera”, confesó.

La segunda temporada de Euphoria sigue explorando la vida y las relaciones de los adolescentes. Eso sí, también se caracteriza por tener varias escenas sexuales muy explícitas. No obstante, uno de los puntos más comentados es cómo la producción ha optado por enfocar de manera igual los cuerpos masculinos y los femeninos, algo que se ha visto como un gesto de igualdad.

