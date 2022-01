Lucía Méndez celebra su cumpleaños con sus fans debido a la COVID-19

Lucia Méndez celebró su cumpleaños 67 con sus fans en redes sociales, debido a dar positiva a una prueba de COVID; los seguidores de la actriz le mandaron muestras de cariño y buena salud.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 26 de enero (ASMéxico).- Este miércoles, la actriz y cantante Lucía Méndez se encuentra celebrando su cumpleaños número 67, tras dar positivo a COVID-19, por lo que ha tenido que pasar esta fecha tan especial aislada en casa, pero se ha mantenido en comunicación con sus fans por medio de las redes sociales y ha agradecido todas las muestras de cariño.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram, la artista compartió que se encuentra bien, pues sus síntomas han sido leves. “Estoy como mareada, ya estoy con medicamentos, con mi médico, pero sí sábado y domingo sentí verdaderamente la impresión de que te dé COVID, el cuerpo roto, algo impresionante que jamás se me va a olvidar”, contó en un audio.

Mientras que este día se dedicó el tiempo para actualizar sobre su estado de salud. “Hoy es mi cumpleaños y agradezco a Dios por haberme dado el mejor regalo, ser positiva de COVID-19, sin ninguna complicación, soy casi asintomática. Les agradezco muchísimo por todo el apoyo este año, vamos por muchos. ¡Les queda Lucía para rato! ¡¡Los amo con todo mi corazón!!”.

Además, pidió a sus más de 300 mil seguidores que se sigan cuidando del virus, pues en los últimos días han surgido muchos contagios en nuestro país. Por otro lado, también mostró los arreglos de flores que sus fans le han hecho llegar a su casa. “Desde México, Canadá, Colombia y Perú. ¿Están preciosos no creen? Muchas gracias de corazón por tan lindo detalle, los tengo aquí decorando mi casa. ¡Los amo mucho!”, compartió Lucía.

La artista ha tenido una carrera llena de éxitos y actualmente se sigue manteniendo vigente entre el público. Comenzó su carrera en la actuación con la telenovela ‘Muchacha italiana viene a casarse’, también ha participado en producciones como Cartas sin destino, La tierra, Paloma, Mundos opuestos, Viviana, Colorina, y El extraño retorno de Diana Salazar, entre otras. Además, se ha enfocado en su faceta como cantante.

LUCIA MÉNDEZ SE VOLVIÓ VIRAL

A principios de diciembre, Lucía se volvió tendencia en redes sociales, pues durante una entrevista con Matilde Obregón, concedida en octubre, confundió el vino tempranillo con un momento del día, lo que generó decenas de comentarios por parte del público.

“Un vinito muy bueno que me regaló una amiga que es una mujer catadora de vinos increíble y a mí me regaló el vino. Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol y me sabía muy a uva porque era un vino muy joven”, dijo Méndez en aquel momento, a lo que la periodista preguntó si “tempranillo” y la actriz contestó: “Sí, eran como las 11 de la mañana”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.