“No estoy bien, no puedo caminar”, dice Paquita la del Barrio a sus fans en un VIDEO

Paquita la del Barrio canceló un concierto que tenía este fin de semana en Guanajuato debido a que hace unos días comenzó a sentirse mal; la cantante tendrá que estar en reposo.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 26 de enero (ASMéxico).- Francisca Viveros Barradas, más conocida como “Paquita la del Barrio”, ha causado conmoción entre sus fans, debido a que compartió en redes sociales un video en el que mostró que su estado de salud se ha visto afectado, por lo que decidió cancelar un concierto que tenía programado para este fin de semana en Moroleón, Guanajuato.

La cantante primero público un comunicado oficial en el que informó la noticia y se compartió que tendrá que pasar tres semanas en reposo, según indicación de sus médicos. “La presentación artística que se llevaría a cabo el sábado 29 de enero del presente año dentro del marco de la Feria Moroleón 2022, tendrá que ser cancelada”, indicó el mensaje.

También se aseguró que por el mismo medio se estará informando sobre lo que ocurra con el estado de salud de Paquita. “Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que va evolucionando eficaz y favorablemente por lo que una vez terminado este periodo de reposo, estará reanudando las presentaciones artísticas”.

Además, adelantó que cuando se recupere realizará una gira con su colega Lupita D’Alessio, por lo que se esperan grandes sorpresas cuando Paquita logre estar mejor.

¿QUÉ LE PASÓ Y CUÁL ES EL ESTADO DE SALID DE PAQUITA LA DEL BARRIO?

En otra publicación, la cantante decidió disculparse con sus fans y mostró que se encuentra guardando reposo, contó que hace unos días fue sometida a un “tratamiento”, aunque no dio más detalles sobre en qué consistió el procedimiento.

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien… En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo, me da mucha tristeza no estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado, les pido mil disculpas, a la empresa, a todo el público”, expresó la intérprete.

“Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias”, agregó Paquita, mientras que sus fans la llenaron de mensajes de cariño y buenos deseos para que se recupere pronto. Entre los comentarios destacaron famosos como Sandra Echeverria, quien escribió: “¡Qué te mejores Paquita querida!”.

