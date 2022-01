Alex Speitzer estalla contra Palazuelos por candidatura a Gobernador de Quintana Roo

Después de que Palazuelos se registrara como precandidato de Quintana Roo, el actor Alejandro Speitzer compartió su opinión sobre el tema en redes sociales, estallando en contra del también actor y empresario.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 26 de enero (LaOpinión).- Después de que el actor y empresario Roberto Palazuelos se registrara como precandidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo, México en el proceso interno del partido político Movimiento Ciudadano, el actor mexicano, Alex Speitzer no pudo soportar la situación y se pronunció al respecto.

Y es que el también abogado mexicano, conocido como “El Diamante Negro”, hizo oficial sus aspiraciones políticas y por medio de sus redes sociales dio a conocer su posición personal respecto a esta decisión, lo que derivó en diversas reacciones, entre ellas las de algunas celebridades del mundo del espectáculo como Speitzer, quien arremetió contra el actor de 54 años al asegurar que México necesita personas preparadas para ocupar este tipo de cargos y que contribuyan a solucionar los problemas por los que el país atraviesa.

Así como Alex Speitzer hizo pública su reacción, la noticia ha divido las opiniones en torno al tema, ya que hay quienes defienden y apoyan la decisión de Palazuelos, mientras que otros más se han ido contra el “Diamante Negro”, a quien consideran un novato en aquellos asuntos relacionados con la política, más aún, teniendo como contexto un estado tan complejo como lo es Quintana Roo.

Roberto, México vive momentos críticos en los que la fé no basta para solucionar los problemas por los que atravesamos.

Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada, y que predique con el ejemplo. Tú no cumples con ninguna de estas dos. https://t.co/te1zf79OnR — Alejandro Speitzer (@a_speitzer) January 12, 2022

Fue en sus redes sociales, en donde el actor de 27 años emitió su postura respecto al registro del actor Roberto Palazuelos como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo; el protagonista de Oscuro Deseo le aseguró que hace falta mucho más que buena voluntad para tratar los problemas que vive nuestro país.

”Roberto, México vive momentos críticos en los que la fe no basta pata solucionar los problemas por los que atravesamos”, compartió Speitzer en respuesta a uno de los mensajes que Palazuelos ha publicado en su cuenta de Instagram desde que se “destapó” la semana pasada como precandidato.

Y no todo quedó en eso, ya que el exnovio de Ester Expósito, sugirió a su colega cambiar de opinión, pues consideró que no cuenta con la preparación, ni la experiencia necesaria, para desempeñar un cargo de tal magnitud: ”Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada y que predique con el ejemplo. Tú no cumples con ninguna de estas dos”, le compartió Speitzer desde su cuenta de Twitter.

De esta manera el joven actor dejó claro lo que piensa al respecto y aunque Roberto Palazuelos no ha respondido al mensaje han sido varios los usuarios que han respaldado sus palabras: ”Excelente invitación a reflexionar, ojalá lo tome en cuenta”, ”Bien dicho, si esto pensaran todos los mexicanos, no habría tanto parásito en el gobierno”, ”Muy cierto, no necesitamos actores como políticos; se necesita personas idóneas para la política”, fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en la publicación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.