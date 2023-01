AMLO fustiga a consejeros del INE. La oposición llama a plantarse frente a Palacio

El Presidente reaccionó contra el INE y sus consejeros ante la decisión de recurrir a las instancias legales para hacer frente a las modificaciones de leyes secundarias en materia electoral; “que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos”, dijo en conferencia.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Sociedad Civil México, que dirige la exdiputada panista Ana Lucía Medina; Va por México, fundada por Claudio X. González e integrada por PRI, PAN y PRD, así como otras organizaciones vinculadas sobre todo a Acción Nacional se han propuesto un nuevo reto: el Zócalo de la capital mexicana.

El pasado 13 de noviembre, esos mismos grupos caminaron por Avenida Reforma y tomaron el Monumento a la Revolución en la marcha conocida como “El INE no se toca”. Ahora, dado que las organizaciones calificaron como éxito la movilización, han decidido repetirla el domingo 26 de febrero con el argumento del llamado Plan B de Reforma Electoral que, según el Instituto Nacional Electoral, dejará a miles sin empleo.

Andrés Manuel López Obrador había retado a la oposición a llenar el Zócalo. Le han tomado la palabra. Casi inmediatamente después de que se anunciara esta segunda movilización, el mismo Presidente convocó a una concentración en el Zócalo el 18 de marzo para la celebración de la Expropiación Petrolera.

López Obrador fustigó hoy a los consejeros electorales. Dijo que el Consejo General de INE usa la instancia jurídica para hacer frente a la iniciativa con el fin de “hacer politiquería”, afirmando, además, que ellos “ganaron” al mantenerse un alto presupuesto destinado para dicho organismo gubernamental.

“Ahora, porque se presentó una Ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta. ¿Cómo se va poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia es el pueblo? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre”, sentenció.

El Presidente aseguró que el INE ha sido quien permite la falsificación actas, el relleno de urnas, el robo de los paquetes a través de las autoridades electorales. También acusó que el organismo permite la compra de votos y que hasta llegó a dar registro a candidatos a la Presidencia a aspirantes que no cumplían los requisitos “porque se los pidió el Presidente de ese entonces”.

“Que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos, a lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir ‘El INE no se toca’, pero lo del fondo sea el decir ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos”, agregó.

A pesar de ello, el mandatario espera que el Poder Judicial resuelva dicha situación, aunque también expresó su desconfianza en muchos de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Aquí lo estamos viendo, lo que predomina, lo que impera es que sólo se castiga a quien no tiene cómo comprar la inocencia”, criticó.

“Ya debiéramos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia [de la Nación], si acaso del Derecho, porque todo esto, se protege o se usa, como excusa en todo esto que estamos viendo. La liberación de presuntos delincuentes, se utiliza como excusa el derecho”, sugirió.

Hoy, el Presidente reiteró su descontento con el INE, esto después de que ayer, igualmente desde su conferencia matutina, arremetiera contra el organismo y sus consejeros ante su desacuerdo con el Plan B de la Reforma Electoral.

“No hace falta responderles, ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos. Estoy absolutamente seguro de que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas y que tienen un pensamiento conservador, les molesta lo que hacemos”, expresó durante la conferencia matutina de este martes.

Señaló que el INE está en contra de la democracia que su Gobierno defiende, aquella definida por los griegos consistente en “el poder del pueblo”, un concepto que, aseguró, es contrario al que siguen los consejeros del Instituto.

“No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, ellos andan en otras cosas, se malacostumbraron a eso, a las cúpulas, el poder y eso ya no es lo predominante. Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos […] Impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad”, sentenció.

INE VA CONTRA PLAN B DESDE LA INSTANCIA LEGAL

Este 25 de enero, las y los 11 consejeros del INE cerraron filas y anunciaron que interpondrán todos los recursos jurídicos para detener el Plan B de la Reforma Electoral, una vez que sea aprobado en el Congreso de la Unión.

Al presentarse el informe sobre el impacto y riesgos de la Reforma Electoral, los consejeros la calificaron como un riesgo para la elección de 2024, advirtiendo que es un retroceso y con elementos de inconstitucionalidad.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que de aprobarse en el Senado, los mexicanos deberán estar listos para semanas de conflictos postelectorales.

“Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral de la elección más grande de nuestra historia”, destacó.

“Todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”, agregó.

Por ello, ordenó al Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, interponer los recursos para frenar la reforma cuando sea aprobada.

OPOSICIÓN CUMPLE RETO DE AMLO: SALDRÁN A LAS CALLES HACIA EL ZÓCALO

Organizaciones afines a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron una nueva marcha “en defensa del Instituto Nacional Electoral”, como seguimiento de la del 13 de noviembre del año pasado.

Esta nueva movilización será el domingo 26 de febrero, reveló inicialmente el perredista Guadalupe Acosta Naranjo a el diario Excélsior.

Que no falte nadie. Es en defensa de la democracia y la libertad, es en defensa de nuestro voto. pic.twitter.com/V60IazKV0u — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) January 26, 2023

Posteriormente, las redes sociales de los grupos opositores al Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, publicaron en sus redes sociales la convocatoria oficial para dicha movilización. Su objetivo: el Zócalo de la Ciudad de México.

Ante este anuncio, el mandatario federal criticó dicha agrupación, asegurando que su verdadera intención es defender a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“A lo mejor los ‘machuchones’ están pensando en eso: hacer una marcha para defender a [Genaro] García Luna y sacar ahora como excusa que ‘el INE no se toca’. Ya chole. Mejor que se quiten ya por completos las máscaras”, mencionó.

“Me decían que iban a hacer una marcha, ¿no exageran? Sólo que usen esa marcha sea para defender a [Genaro] García Luna, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron, si ‘el INE no se toca’?”, cuestionó.

Previo a la realización de la primera marcha “en Defensa del INE”, el Presidente Andrés Manuel ordenó la liberación del Zócalo, en el cual se realizaría un evento programado para el mismo día que la movilización.

“Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el Gobierno de la ciudad de tiempo atrás, es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces ayer me enteré, ayer martes, y le pedí a la Jefa de Gobierno que se viera con los organizadores para ver si podían terminar el evento en vez del domingo, porque ya está, el sábado”, dijo.

Por ello, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que ese espacio estaría libre para la manifestación convocada por el empresario Claudio X. González, un abierto opositor al Gobierno del Presidente de México, en el marco de la discusión de la Reforma Electoral que busca la reestructuración del organismo encargado de organizar los comicios en el país.

“Además, como que está mejor el Zócalo, más amplio, y es de todos. El Hemiciclo a Juárez [a donde se tiene previsto que llegue la protesta] tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al Benemérito [de las Américas] porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas, hasta sacaron el retrato de [Benito] Juárez de Los Pinos”, afirmó.