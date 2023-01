María Elena Ríos acusa al Tribunal de Justicia de Oaxaca de proteger a sus agresores

La saxofonista María Elena Ríos explicó en entrevista que durante lo que resta del mes de enero las autoridades deben resolver tres amparos, dos de ellos, indicó, son el de la prisión domiciliaria y el del embargo de los bienes de su presunto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La saxofonista María Elena Ríos acusó a Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, y al Juez Teódulo Pacheco Pacheco de proteger a su presunto agresor, el exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, a pesar de la coadyuvancia del Presidente Andrés Manuel López Obrador

En entrevista con Daniela Barragán y Perla Velázquez para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire, la música originaria de Oaxaca declaró que si bien se frenó la orden de la prisión domiciliaria de Vera Carrizal, aún debe esperar la resolución de los magistrados.

“La verdad no estoy tranquila porque si bien agradezco la coadyuvancia del Presidente López Obrador que ha sido primordial en esta no liberación de mi agresor pues como ya lo mencionó en su conferencia matutina el Sistema de Justicia, en este caso los tribunales, pues cómo están, tan es así que actualmente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, pues insiste en estar defendiendo a Teódulo Pacheco Pacheco, su Juez, quien quiso liberar al tipo que me quiso matar”.

“Si bien se frenó y a través de una Juez emitió una resolución donde dejó sin efectos la resolución de la prisión domiciliaria, ella dice muy claro en su resolución ‘por el momento no hay condiciones para llevar a cabo el arraigo domiciliario’ […] Hay que esperar qué magistrados van a resolver y bajo qué criterios van a resolver, pero pues a mí me preocupa porque su presidente de ese mismo Tribunal a dónde pertenecen sus magistrados es el que está molesto porque no le dieron la prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal”, añadió.

Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, en su conferencia matutina, el cambio de medida cautelar para el agresor de María Elena Ríos, saxofonista sobreviviente de un intento de feminicidio con ácido en 2019, lo que consideró como “una degradación de la justicia, un mal ejemplo”.

El mandatario destacó que el agresor no ha salido de prisión porque “se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer. Es un intento de feminicidio, algo muy grave”.

“Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa porque sí en efecto es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo”, apuntó.

En este sentido, María Elena Ríos exigió la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, pues acusó que tiene “pacto directo y contubernio con los jueces”.

“Mi situación ya es nacional, es un tema nacional y aún así ponen peros, aún así se enojan, porque evidentemente se trastocan intereses que hay de por medio que a mí ni me interesan”, destacó. “Por favor no me dejen, esta resolución no es definitiva. Yo estaré informando, solicitando también espacios para estar al pendiente porque yo a lo que le apuesto mucho es que el tema siga en los medios de comunicación”, agregó.

Asimismo la saxofonista explicó que durante lo que resta del mes de enero las autoridades deben resolver tres amparos, dos de ellos, indicó, son el de la prisión domiciliaria y el del embargo de los bienes de Carrizal a cargo de la Fiscalía de Oaxaca.

“Todas las víctimas tenemos derecho a la reparación del daño y que ésta se garantice en cualquier etapa del procedimiento y ya se amparó. Yo soy la que tiene que cubrir mis tratamientos porque él todavía de que me quiso matar no se hace responsable, y todavía lo poquito que se embarga, que ojo, quiero aclarar no lo tengo yo, está a cargo de la Fiscalía de Oaxaca, lo trata de arrebatar con un amparo”, expuso.

“Cómo es posible que el poder judicial está tan corrompido que no se le permite, por lo menos, a la víctima que se le garantice la reparación del daño”, cuestionó.

El pasado 21 de enero la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos denunció que su supuesto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, recibió prisión domiciliaria luego de una “audiencia maquillada” y un “acuerdo pactado”.

“Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre. Esto es México”, señaló en sus redes sociales, donde durante ese fin de semana relató minuto a minuto la desesperación con que vivió el proceso.

Ríos también expuso que el Juez Teódulo Pacheco Pacheco “está aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor los cuales pretenden hacerlo pasar por ‘enfermo’”.

A pregunta expresa de la periodista Perla Velázquez sobre el proceso legal por el que está atravesando, Ríos abundó que en la audiencia que se comenzó a celebrar el 16 de enero “el Juez Teódulo Pacheco Pacheco solamente nos dio una hora para estudiar más de cien pruebas y todas las pruebas irrisorias, irrisorias tanto en decir que necesita una conexión espiritual el imputado para que tranquilice su neurosis”.

“Yo no soy abogada, a una audiencia se va a alegar desde términos en el litigio, que es la expertis de las abogadas, se va a hablar apegado al derecho, no se vino a hablar de espiritualidad, en donde el señor tiene el mal del Parkinson, en donde tiene la presión arterial elevadísima, en donde el señor necesita pañal, necesita que lo cuiden 24 horas, en donde el señor tiene alta el azúcar, en donde el señor de acuerdo al vigilante, al policía que está de vigilante del área, pues testifica que él tiene buena conducta que porque él necesita ese apego de sus raíces cuando es un vil y miserable racista, misógino, clasista”.

Desde hace tres años María Elena busca justicia, pero el proceso contra los presuntos responsables del ataque en su contra ha sido un camino muy largo. Los avances en su caso habían sido pocos y muy lentos, debido a que, aseguró, su agresor tiene vínculos en el Gobierno estatal.

“Cómo no voy a estar molesta y cómo no voy a estar indignada si me quisieron matar, y se me está culpando por el hecho de haber sobrevivido y que no es otra y otra, y un calvario desde hace tres años que no solamente fueron para mí ni siguen siendo para mí sino también para mi familia porque a ellos los han lastimado también con tantas campañas de desprestigio donde nos denigran, nos insultan, donde tratan de desacreditarnos. Es feminicidio y punto”, señaló Ríos en Café y Noticias.

En su momento, la saxofonista también acusó que el entonces Gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, había emprendido una campaña para desprestigiarla, por lo que también lo responsabilizó de lo que pudiera pasarle a ella o a su familia en un futuro, porque, dijo, “son los únicos a los que no les conviene mi existencia, a los que no les conviene lo que tenga que decir”.