Economía de EU recibe impulso en último trimestre de 2022; creció 2.1% en todo el año

Por Paul Wiseman

Washington, 26 de enero (AP).— La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo anual de 2.9 por ciento de octubre a diciembre, y finalizó 2022 con impulso a pesar de la presión de las altas tasas de interés y los temores generalizados de una posible recesión.

El Departamento de Comercio dio a conocer el jueves que el Producto Interno Bruto (PIB), el indicador más amplio de la producción económica, se desaceleró en el último trimestre comparado con el crecimiento anual de 3.2 por ciento que registró de julio a septiembre. La mayoría de los analistas cree que la economía se desacelerará aún más en el trimestre actual y caerá en una recesión al menos leve a mediados de año.

La economía recibió un impulso el último trimestre gracias a la resiliencia del gasto de los consumidores y a que las empresas reabastecieron su inventario. El gasto del Gobierno federal también ayudó a elevar el PIB. Pero con tasas hipotecarias más altas afectando el sector inmobiliario residencial, la inversión en vivienda se desplomó a una tasa anual del 27 por ciento por segundo trimestre consecutivo.

Last quarter, we experienced strong growth in GDP, consumer spending, and disposable income.

We have more work to do, but we’re building a strong economy that works for all Americans.

— Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) January 26, 2023