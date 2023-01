Redada de Israel deja 9 palestinos muertos en campamento de refugiados en Cisjordania

Por Isabel Debre

Jerusalén, 26 de enero (AP) — Las fuerzas armadas de Israel mataron este jueves a por lo menos nueve palestinos en un campamento de refugiados, incluidos siete combatientes y una mujer de 61 años, en el incidente con mayor número de víctimas fatales en Cisjordania en dos décadas, informaron funcionarios palestinos.

El operativo provocó que los gobernantes palestinos cortaran su lazos en materia de seguridad con Israel, lo que podría resultar en más actos de violencia.

El ejército israelí también mató a disparos a un palestino de 22 años en otro incidente horas más tarde.

A primera hora del viernes, el ejército israelí informó que se dispararon dos cohetes desde la Franja de Gaza, los cuales fueron interceptados por el sistema de defensa Domo de Hierro.

La redada en el campamento de refugiados de Yenín y el lanzamiento de cohetes en represalia aumentan la posibilidad de una importante escalada en los combates entre Israelí y los palestinos, ponen a prueba al nuevo Gobierno de línea dura de Israel y ensombrecen el viaje programado del Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a la región la próxima semana.

La Autoridad Palestina informó que suspendería la cooperación que mantienen sus fuerzas de seguridad con Israel en un esfuerzo compartido por contener a los extremistas islámicos. Amenazas similares han durado poco tiempo debido a los beneficios que la relación le otorga a la autoridad y debido a la presión de Estados Unidos e Israel para mantenerla.

La Autoridad Palestina tiene control limitado en algunos puntos de Cisjordania, y prácticamente ninguno en bastiones de militantes como el campamento de Yenín. Pero el anuncio podría abrir la puerta para que Israel intensifique las operaciones que asegura que se requieren para prevenir ataques.

Las fuerzas israelíes en Cisjordania y la frontera con Gaza incrementaron su nivel de alerta. Los palestinos salieron a las calles gritando consignas de solidaridad con Yenín, y el Presidente Mahmud Abás declaró tres días de luto. En el campamento de refugiados, los residentes cavaron una fosa común para las víctimas.

El portavoz de la Autoridad Palestina Nabil Abu Rudeineh dijo que Abás ha decidido suspender su cooperación de seguridad “tras la repetida agresión contra nuestro pueblo y la violación de acuerdos firmados”, refiriéndose a los compromisos del proceso de paz de Oslo en la década de 1990. También dijo que los palestinos planeaban presentar denuncias ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y otros organismos.

La última vez que la Autoridad Palestina puso fin a su coordinación con Israel fue en 2020 luego de los intentos del primer ministro Benjamin Netanyahu de anexarse Cisjordania, lo que prácticamente habría imposibilitado la creación de un futuro Estado palestino. Pero la autoridad reanudó la cooperación seis meses después, reconociendo la importancia financiera de la relación y el alivio de los palestinos por la elección del presidente Joe Biden.

“Obviamente, no creemos que ese sea el paso correcto en este momento”, dijo la diplomática a reporteros. Añadió que la promesa palestina de llevar el asunto a la ONU y a la Corte Penal Internacional también es problemática.

No ha habido negociaciones serias de paz entre Israel y los palestinos en más de una década.

El enfrentamiento del jueves que dejó nueve muertos y 20 heridos estalló cuando el ejército israelí condujo una inusual operación diurna en el campamento de refugiados de Yenín que, según dijo, tenía como objetivo evitar un ataque inminente contra los israelíes. El campamento, en donde el grupo radical Yihad Islámica tiene una fuerte presencia, ha sido escenario de operaciones de arresto prácticamente todas las noches.

El Ministerio de Salud palestino identificó a la mujer de 61 años como Magda Obaid, y el ejército de Israel indicó que revisaba los reportes de su muerte, además de que circuló un video que aseguró se tomó desde el aire durante el enfrentamiento, en el que se ve presumiblemente a palestinos arrojando piedras y bombas incendiarias desde los techos hacia los soldados israelíes. Se puede ver a un palestino que dispara desde una azotea.

Horas más tarde, las fuerzas israelíes mataron a disparos a un joven de 22 años e hirieron a dos más, informó el Ministerio de Salud palestino, cuando los palestinos confrontaban a las fuerzas israelíes al norte de Jerusalén en protesta por los operativos del jueves. La Policía Fronteriza de Israel informó que disparó contra dos palestinos que les lanzaron pirotecnia a corta distancia.

Las tensiones han ido en aumento desde que Israel intensificó sus operativos en Cisjordania a mediados del año pasado luego de una serie de ataques palestinos.

El nuevo Ministro de Seguridad de Israel, el derechista Itamar Ben-Gvir, quien busca otorgar inmunidad legal a los soldados israelíes que disparen a palestinos, publicó un video en el que se le ve celebrando y felicitando a las fuerzas de seguridad.

La Ministra de Salud palestina, May Al-Kaila, dijo que los paramédicos tuvieron dificultades para llegar hasta los heridos durante los enfrentamientos, mientras que Akram Rajoub, gobernador de Yenín, afirmó que los militares israelíes impidieron que los trabajadores de emergencias los evacuaran.

Ambos acusaron al ejército israelí de lanzar gases lacrimógenos contra la sala de pediatría de un hospital, provocando afectaciones a los niños. Un video del hospital mostraba a mujeres que llevaban a los niños a un pasillo.

El ejército dijo que sus elementos cerraron calles para ayudar en la operación, lo que puede haber complicado las labores de rescate, y que es probable que el gas lacrimógeno llegara al hospital desde los enfrentamientos cercanos.

