Ángela no tenía lesiones, dice Fiscalía de CdMx. Pedirá que Policías de Neza declaren

Las autoridades de la capital aseguran que la adolescente no fue coaccionada por nadie para ir de Indios Verdes, donde su mamá denunció su desaparición, al Centro Histórico y pasar un par de días con una colectiva y luego ir ella sola a Nezahualcóyotl, donde fue encontrada.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, aseguró en entrevista que María Ángela Olguín fue hallada sin lesiones el sábado pasado, tres días después de haber sido reportada como desaparecida, en un caso que las autoridades descartaron como secuestro y que aseguran fue “voluntario”.

“Lo que es importante decir es que cuando se le traslada no hay huellas de lastimaduras de situaciones que pudieran venir en este esquema que hubieran representado un riesgo de su vida o de su integridad física”, declaró Lara López a Álvaro Delgado Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El vocero hizo referencia al testimonio de una policía municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, una de las primeras en llegar al sitio donde se reportó precisamente la aparición de Ángela. El funcionario confirmó la bolsa negra, pero no que estuviera atada de manos, pues no había evidencia en su cuerpo de ello, dijo.

“Nosotros lo que tenemos es la presencia de la chica, se le dan las atenciones médicas, sí trae en su cuerpo una bolsa negra a manera de cubierta. Por eso lo vamos a solicitar con los primeros respondientes de manera puntual, la comparecencia ante Ministerio Público de los policías municipales que llegaron a los hechos primero, y nos den toda la información, incluso lo que recabaron para completar la investigación”, añadió.

Lara López además dijo que el sistema capitalino protege a los menores en estos casos y, para evitar cualquier malentendido, siempre son entrevistados y se reciben sus testimonios con los padres de familia presentes.

“Nosotros lo que hacemos son presentar hechos, que son evidentes, es lo que estamos haciendo, la familia fue enterada, mostramos videos, datos, trajimos a la familia, le explicamos, podemos afirmar que no hubo en términos puntuales elementos de delito para ser perseguidos”, destacó.

“No vamos a cerrar la investigación, vamos a preguntar a los compañeros, pero por ahora no hubo privación de libertad, se deduce, se presume, entonces, fue en términos legales que no fue agredida, ni sustraída y cuando se le hace la revisión no tiene ninguna lesión”, reiteró Lara López.

“NO FUE COACCIONADA”

El vocero de la FGJ-CdMx aseguró también durante la entrevista que las autoridades abrieron la investigación sobre Ángela el jueves pasado, cuando la madre denunció que su hija había sido sustraída afuera de los baños públicos del paradero de Indios Verdes, en el norte de la capital.

“La investigación se enfocó en cámaras, los movimientos de la joven, para poder conocer si había indicios y se localizó que sí se encontraba en el lugar, pero no estaba siendo coaccionada, no había tenido acción que la violentara hacia un lugar distinto”, dijo Lara López, en contraste con las primeras denuncias de su familia.

En los siguientes días, “tuvimos información mediante una serie de testimoniales, que se presentaron ante el Ministerio Público, que la joven desde el jueves había estado cercana a unos colectivos que tienen actividad en las inmediaciones de Bellas Artes y la Alameda Central”.

Con esos datos, la Fiscalía afirma que la joven fue vista desde dos horas y media o tres después de su desaparición en Indios Verdes en esta zona del Centro Histórico. “Pernoctó en casa de integrantes del colectivo, el día siguiente también estuvo en ese espacio al otro día, confirman las imágenes”, dijo Lara López.

Luego, el sábado por la tarde, cerca de las 14:00 horas, “se mueve de lugar, había referido que iba a visitar a alguien en Neza, se va sin que la puedan acompañar”, de acuerdo con la colectiva donde habría estado. “Dos horas más tarde que se da la notificación mediante un mensaje que emite en un teléfono que solicita que se encuentra bien y después a la familia que, le dice dónde está ubicada”.

“Con esto concluimos que no hubo privación de libertad, no fue golpeada, no sufrió tipo de agresión (…) se le hicieron estudios médicos y todas las actividades periciales del caso. Se pudo determinar que la joven no había sufrido ningún acto que pudiera calificarse en ese momento como delito o agresión a su seguridad personal”, subrayó el vocero de la Fiscalía.

Lara López también descartó que haya indicios o pruebas de que haya alguna banda en la zona del paradero de Indios Verdes que se dedique a este tipo de sustracciones o tenga este modus operandi. “Es una preocupación legítima para los que pasan por ahí y podemos decir que no hay pruebas de este evento, vamos a seguir trabajando para investigar, llegar a la verdad, evitar la repetición de este tipo de hechos”, concluyó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado