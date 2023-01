Alcaldía Cuauhtémoc escondía miles de panfletos de guerra sucia contra Sheinbaum

Autoridades de la Contraloría de la CdMx acudieron a la Oficina de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc para confirmar la presencia de publicidad en contra de la mandataria capitalina.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Varios paquetes con lonas y miles de volantes en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fueron localizados en la Oficina de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde personal de la demarcación impidió las diligencias correspondientes a la Contraloría capitalina.

El Contralor General, Juan José Serrano, constató la documentación en la sede del Gobierno de Sandra Cuevas y estaba en el lugar pidiendo el acceso a las instalaciones para corroborar el hallazgo de estos 13 mil panfletos que presuntamente forman parte de una campaña negra en contra de Sheinbaum Pardo.

Juan José Serrano dijo que se dará vista a la Fiscalía General de Justicia capitalina por el hallazgo de los volantes que se dio gracias a una denuncia ciudadana.

Los volantes, que han sido difundido también en redes, incluyen fotografías de la mandataria capitalina e información sobre los incidentes que han ocurrido en el Metro durante su administración.

“Claudia convirtió la CDMX en tragedia, ¿la quieres en tu ciudad?”, se puede leer en uno de los materiales impresos.

En los volantes también se destaca a las 26 personas que murieron a consecuencia del colapso de la Línea 12 del Metro el 3 de mayo de 2021.

También fueron dejadas lonas con leyendas como: “Le toca a Claudia Sheinbaum, pero con gusto atendemos Sandra Cuevas“.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha denunciado que la oposición orquesta una “campaña negra” en su contra, la cual busca sacar raja política de los sucesos en el Metro y las desapariciones de menores. En días pasados, luego de la desaparición de María Ángela, usuarios de redes sociales también difundieron que personas estaban repartiendo volantes en contra de la mandataria.

Hace unos momentos afuera d la estación del metrobús Indios Verdes vi a estas 2 personas repartiendo volantes en contra d la jefa d gobierno @Claudiashein para desprestigiarla, luego dicen q l guerra sucia no existe. ¿Quien chingados les paga? Por cierto la mochila estaba llena. pic.twitter.com/MWixmRNB3C — Naika  ♥️🏃🏻‍♀️👟👣 (@nayeli786) January 20, 2023

Luego de este hallazgo, la Alcaldesa Sandra Cuevas dijo a medios esta noche: “no nos van a doblar. Pero no voy a permitir de ninguna manera que priven ilegalmente a mi gente. Entraron a una oficina, el contralor y un fiscal, que es el brazo de Ernestina Godoy, a privar de la libertad a mi gente. En una institución de Gobierno. Eso no se había visto jamás. Vinieron sin argumento alguno, sin siquiera tener una notificación”.

También se quejó de que desplegaron un operativo policíaco a las afueras de la Alcaldía y entraron a las oficinas sin una orden.

Sandra Cuevas también dijo que presentará una denuncia contra Claudia Sheinbaum por allanamiento y por privación ilegal de la libertad porque acusó que “no dejaron salir al personal que estaba dentro”.

También dijo frente a trabajadores y medios: “desplegaron un operativo en mis oficinas. Sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar. No vamos a entrar en provocaciones, y lo más importante, no vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nada”.

Luego preguntó a los presentes: “¿A quién le vamos a partir su madre?”. A lo que respondieron: “A Claudia”.