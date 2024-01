Taxco no revive. Los crímenes siguen. Los niños, sin clases; la gente, sin transporte

En medio de las amenazas del crimen organizado a los transportistas y la ola de violencia que azota a este municipio, es evidente el miedo, ya que son pocas las personas que salen de sus hogares; quienes lo hacen se movilizan a pie o en vehículos particulares, pero la gran mayoría tiene limitaciones para hacerlo.

Por Claudio Viveros Hernández, Alejandro Guerrero, Lourdes Chávez, Lenin Ocampo Torres y Zacarías Cervantes

Taxco, Iguala y Chilpancingo, Guerrero, 26 de enero (ElSur).- Sin lograr acuerdos con choferes y concesionarios del transporte público, se realizó ayer una reunión con autoridades de los tres órdenes de Gobierno en el hotel Posada de la Misión, por lo que la suspensión de este servicio se mantendrá hasta que haya condiciones reales de seguridad.

El jueves pasado se cumplieron cinco días del paro total en el transporte público de Taxco y sus comunidades, así como los taxis colectivos a Iguala, luego de amenazas a choferes y del asesinato a balazos del conductor de Urvan de la ruta Cadena-Zócalo ocurrido el sábado pasado en la calle Benito Juárez cerca del Palacio Municipal, donde una mujer de 33 años, visitante del Estado de México que iba como pasajera, resultó herida.

En consecuencia, las escuelas de todos los niveles educativos suspendieron las clases presenciales desde el lunes, paro al que se sumaron escuelas de algunas comunidades cercanas ya que sus profesores debían cruzar por transporte público en Taxco. En estos últimos casos, se reactivaron las clases con la asistencia de docentes que son de esos poblados o no necesitan pasar por la cabecera municipal y utilizar el transporte.

Progresivamente la actividad comercial se ha ido retomando así como la afluencia de personas en las calles, aunque la falta de transporte público, en el que se mueve la mayoría de pobladores, ha afectado considerablemente los negocios.

De acuerdo con vecinos de Taxco, a consecuencia de lo que ocurre y hechos anteriores, con homicidios de comerciantes, transportistas y desapariciones de personas, se vive con miedo y zozobra de que en cualquier momento ocurra un nuevo hecho de violencia.

Ayer por la mañana en un video que difundió el Alcalde Mario Figueroa Mundo, ventiló, sin dar más detalles, que asistiría a la “mesa de seguridad” para seguir trabajando, en relación al paro que mantienen transportistas desde el domingo, y que fue el motivo por el que se regresó intempestivamente de Madrid, España, donde estaba de viaje para promover al municipio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Fuentes consultadas confirmaron que la reunión se realizó a puerta cerrada en el hotel Posada de la Misión, ubicado junto a la carretera federal México-Acapulco, tramo avenida de Los Plateros, a la que asistieron mandos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. Asimismo, el Alcalde Mario Figueroa Mundo, funcionarios del Gobierno estatal, entre los que se mencionó al Secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, así como concesionarios y choferes del transporte público.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en la reunión no se lograron acuerdos con los choferes y concesionarios, por lo que tampoco se estableció una fecha probable en la que el servicio de taxis y camionetas Urvan se pueda restablecer.

Se dijo que de manera conjunta y coordinada, se mantendrá el despliegue de un dispositivo de seguridad y vigilancia por parte de efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía del estado en las zonas donde se recorren las distintas rutas que ofrecen los servicios locales, en el tramo de la avenida de Los Plateros y en las comunidades, así como en las zonas donde hay paradas o bases de los transportistas.

Según la fuente, el ofrecimiento de los choferes en este encuentro, fue que valorarán el reanudar sus servicios al público según vayan viendo que haya condiciones reales de seguridad, con la implementación de operativos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Por separado, se informó que los choferes de taxis y camionetas Urvan tienen miedo de salir a trabajar luego de las amenazas que han recibido por presuntos miembros de las bandas rivales que se disputan el control de la zona, en referencia a la Familia Michoacana y la Federación Guerrerense con sus aliados de Morelos.

Hasta el cierre de esta edición el Gobierno estatal, la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz ni el Gobierno de Taxco habían emitido algún comunicado relacionado a esta reunión ni de la situación actual en Taxco a cinco días del paro obligado del transporte público y que ha motivado a la suspensión de clases en todas las escuelas de la cabecera municipal.

En distintos recorridos por las calles de la ciudad, el mercado municipal, la calle Nueva, el parque Vicente Guerrero, La Garita, las tiendas de autoservicio y otros puntos vitales para las actividades económicas, se ven calles solitarias y negocios cerrados, un pueblo paralizado, abandonado y sin autoridad, ya que el Alcalde, Mario Figueroa Mundo se fue a España a la Feria Internacional de Turismo en plena crisis.

En distintos recorridos por las calles de la ciudad, el mercado municipal, la calle Nueva, el parque Vicente Guerrero, La Garita, las tiendas de autoservicio y otros puntos vitales para las actividades económicas, se ven calles solitarias y negocios cerrados, un pueblo paralizado, abandonado y sin autoridad, ya que el Alcalde, Mario Figueroa Mundo se fue a España a la Feria Internacional de Turismo en plena crisis.

Entre el martes y miércoles que se confirmó la visita del Alcalde a Europa, lo cual difundió oficialmente la secretaría estatal de Turismo, las reacciones de molestia, irritación y rechazo de los taxqueños estallaron en redes sociales ante la violencia y la inseguridad que se vive.

Mientras que grupos religiosos invitaron desde el martes a los ciudadanos a participar en jornadas de oración para recuperar la paz y la armonía, vecinos del barrio de Bermeja caminaron en procesión con una imagen para pedir paz, y desde la Iglesia católica los sacerdotes han manifestado su preocupación por el clima que afecta a los feligreses y vecinos, y con el llamado a mantener la fe.

Por iniciativa de varios comercios y vecinos se comenzaron a obsequiar productos, despensas, tacos, comida y pan para la gente más necesitada, “sabemos que la situación está muy difícil”, dijo una de las benefactoras mediante las redes y de manera similar se sumó una panadería que publicó una foto con el rótulo en una cartulina, “en apoyo a la situación que vive Taxco se regala pan” y otro restaurante de La Garita ofreció ayer regalar tacos.

Testimonios de choferes de taxis, combis y Urvan del transporte público dicen que muchos de ellos prefirieron renunciar a su trabajo ante los asesinatos de sus compañeros y las amenazas de grupos criminales, al grado de que dejaron la ciudad o buscaron otros empleos y los que continúan se encuentran obligadamente sin trabajo.

A la suspensión del servicio en las rutas de barrios y comunidades se agregó la parálisis de los taxis colectivos Taxco-Iguala y viceversa, la base de estas unidades en el barrio de Pedro Martín permanece abandonada y la custodian policías estatales.

Así mismo, los microbuses o ramaleras Taxco-Iguala que salen de la terminal de autobuses Estrella Blanca siguen guardadas y sin servicio, lo que perjudicó a trabajadores, comerciantes, estudiantes, pacientes y personas que diariamente viajan entre estas ciudades.

Este jueves, Taxco siguió callado, en tanto en las calles y carreteras y puntos estratégicos se intensificaron los operativos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y la Fiscalía General

del Estado.

MATAN AL EXALCALDE DE ATLIXTAC MARCELINO RUIZ Y SU ESPOSA

El dos veces Alcalde de Atlixtac, Marcelino Ruiz Esteban, y su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal y candidata a diputada del distrito 26 en 2021 por el PRD, fueron encontrados muertos a balazos en una camioneta marca Toyota en la carretera Chilapa-Atlixtac el miércoles alrededor de las 9 de la noche.

De acuerdo con el reporte, policías localizaron los cuerpos tras información de una balacera, al 911, cerca de la localidad de Atempa, de Chilapa.

Ayer por la mañana, el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD de Guerrero, Alberto Catalán Bastida, condenó el asesinato de dos importantes figuras de su partido que, dijo, “tenían capital y un futuro político en el estado, y sobre todo en los municipios donde ellos tenían presencia”. Exigió el esclarecimiento del crimen.

Sin embargo, denunció que en ese momento, mientras los cuerpos de los perredistas estaban en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía, el Gobierno del estado tenía un acto protocolario para presentar al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, “como si el que se fue mereciera todo el reconocimiento”.

Indicó que Evelio Méndez se retiró por incompetente, ante a la crsis de inseguridad en muchas regiones del estado. Agregó que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón también debería irse por sus malos resultados. Explicó que inicialmente ese no era motivo de la conferencia, pero conocieron del asesinato de sus compañeros en la madrugada, y apoyaban a los familiares en las diligencias.

La pareja se dirigía a Chilpancingo y no llegó a su destino.

Criticó que el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, haya dicho que los homicidios de políticos están relacionados con el proceso electoral, pero no ha tenido la capacidad de convocar a los representantes de los los partidos para darles a conocer cuáles son las zonas conflictivas y elaborar un mapa de riesgo.

“Es muy lamentable que el responsable de la estrategia de seguridad atribuya al proceso electoral esta ola de violencia que se ha venido viviendo en el estado de muchos años atrás, que se ha recrudecido en el Gobierno de Morena. No han estado a la altura, es muy fácil decir por su incompetencia para atender esta situación, que es producto del proceso electoral”.

También se refirió a las declaraciones del presidente estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, que recomienda a aspirantes a algún cargo a no postularse si reciben amenazas o intimidaciones del crimen organizado. Catalán señaló que eso significa “dejar en el abandono municipios y regiones, renuncian a la gobernabilidad que el pueblo les dio en el proceso electoral, y es irresponsable porque es dirigente del partido que está en el poder en el Gobierno federal, estatal y en muchos municipios.

Con esa posición, dijo que reconoce la ineptitud para resolver situaciones que se reflejan en pérdida de vidas todos los días y los miles de casos acumulados en la Fiscalía estatal sin solución.

DEJAN EN UN CARRO A DOS HOMBRES ASESINADOS EN CHILPANCINGO

Los cuerpos de dos hombres que se encontraban desaparecidos, fueron hallados dentro de un automóvil al sur de Chilpancingo, y en Iguala, civiles armados dispararon contra una camioneta afuera del centro de

salud de la colonia Insurgentes.

En la capital ayer cerca de la 1 de la tarde las autoridades acudieron a un llamado en el punto conocido como La Avioneta, en el libramiento Chilpancingo-Petaquillas, donde vecinos denunciaron olores fétidos.

Al llegar a la colonia Tierra Blanca, policías revisaron un automóvil tipo Passat blanco, donde hallaron dos cuerpos sin vida.

Según reportes policiacos, las víctimas fueron identificadas como Raúl “N” y Hugo “N”, quienes fueron reportados en redes sociales como desaparecidos desde el 23 de enero.

Según fuentes oficiales, las dos personas se dedicaban a los abarrotes y se perdió contacto con ellos el martes cuando circulaban en un Volkswagen Passat blanco, de Petaquillas a Chilpancingo.

El vehículo fue abandonado atrás del restaurante El Guamúchil, donde la zona fue acordonada.

Al lugar llegaron los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias y ordenaron el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo), donde fueron reclamados por sus familiares.

EN IGUALA

Civiles armados dispararon contra una camioneta particular Toyota Hilux que estaba estacionada afuera del centro de salud de la colonia Insurgentes, al norte de la cabecera municipal de Iguala, sin que se

hayan reportado víctimas.

Fuentes policiacas informaron que el ataque ocurrió a las 12:25 horas de la tarde de este jueves, y se confirmó la agresión contra una camioneta blanca sin rótulos de la Secretaría de Salud, que al parecer es propiedad de un trabajador del centro de salud, que estaba estacionada en la calle Tlalixtlahuaca.

La camioneta doble cabina recibió impactos entre la salpicadera delantera arriba de la llanta izquierda y en la puerta del conductor.

En la calle fueron asegurados cinco casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros, y no se reportaron personas heridas.

Se informó que cuando llegaron efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, los trabajadores del centro de salud ya habían cerrado las instalaciones, y muchos de ellos se retiraron.

Luego del aseguramiento de los indicios, la camioneta fue asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE), para ponerla a disposición de la Agencia del Ministerio Público.

Se reportó un segundo ataque en la parte baja de la colonia Burócratas, al sur de la misma ciudad, pero este hecho no fue confirmado.

GOBIERNO ESTATAL DENUNCIARÁ A QUIENES ARMARON NIÑOS

En una atropellada entrevista, al término de la toma de protesta del nuevo Secretario de Seguridad Pública estatal, Rolando Solano Rivera, el Secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, anunció que presentarán una denuncia contra quienes armaron y presentaron el miércoles a los niños que se incorporaron a la Policía Comunitaria de Ayahualtempa.

El funcionario aseguró que las autoridades están atendiendo los casos de la desaparición de la familia de ese poblado.

También, cuestionado por reporteros de la violencia en Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, respondió que el Gobierno está trabajando en todos esos lugares.

El funcionario estatal reconoció el problema de la inseguridad en el estado, pero que el cambio en la Secretaría del ramo “nos tendrá que ayudar a fortalecer las acciones que ya se estaban realizando”.

Indicó que el Gobierno del estado espera fortalecer la presencia de las diferentes corporaciones en la entidad, destacó que el Gobierno de Guerrero cuenta con el respaldo federal “y esperemos que esto fortalezca las acciones de seguridad”, contestó cuando se le preguntó si el cambio del secretario implica también un cambio en la estrategia de seguridad para recuperar el control de la seguridad en la entidad.

Resaltó que la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de la de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez en el cambio del mando en Seguridad Pública estatal “es un mensaje de unidad de todas las corporaciones en el Estado” y de apoyo del Gobierno de la República Andrés Manuel López Obrador hacia la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Resaltó que a Taxco ya llegaron militares y la Guardia Nacional e informó que este jueves el director de Gobernación Francisco Rodríguez Cisneros, dialogó con los transportistas para reactivar el servicio con la participación del Ayuntamiento. Informó que esperaba que ayer mismo se reactivara totalmente el servicio.

–El presidente municipal anda fuera del país, ¿qué va a pasar con él?, ¿es correcto que se vayan a fiestas cuando en su municipio está la violencia? –cuestionaron seguidamente reporteros.

–Hay que preguntárselo al presidente. Nosotros estamos haciendo nuestra labor como Estado, estamos en coordinación con el secretario del Ayuntamiento, con la síndica, con los integrantes del cabildo, y vamos a trabajar, es responsabilidad de cada servidor público.

EL CASO DE LOS NIÑOS DE AYAHUALTEMPA

A pregunta, Reynoso Núñez advirtió que con respecto a los niños armados que se incorporaron a la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, “vamos a presentar las denuncias correspondientes. Nadie puede atentar contra los derechos de los niños. No se puede hacer eso, armar a los niños no es una estrategia adecuada”.

–¿Qué delitos se configuran? –preguntó un reportero.

–Bueno, se están violentando los derechos de la niñez… Es un tema mediático, pero nosotros como autoridad no podemos permitir que esto siga sucediendo.

Explicó que la Procuraduría de la Defensa del Menor presentará la denuncia, porque “se están violentando los derechos de los niños (que) tienen que estar a salvo en todos este tipo de acciones”.

–¿Y no violentan los derechos de los niños quienes no atienden su derecho a la seguridad, que es una responsabilidad del Gobierno? –cuestionó otro reportero.

–Pero usted no puede armar a su hijo en ese sentido –atajó.

–Hay 17 personas asesinadas y siete desaparecidas, a la fecha no hay ninguna respuesta del Gobierno –le aclaró otro periodista, en referencia al recuento de la violencia en Ayahueltampa.

–Hay acciones de búsqueda, desde el primer momento que se tuvo conocimiento de los desaparecidos se iniciaron las acciones de búsqueda. Llevan dos días, se está trabajando.

“No podemos dar a conocer abiertamente todas las acciones que se están realizando porque requieren de una estrategia, la familia está incluso participando”, aseguró.

–Da la impresión de que el Estado está abdicando a su responsabilidad de garantizar seguridad a los ciudadanos –se le dijo.

–¿Por qué?

–Vea Acapulco, vea Taxco, vea Chilapa, vea Ayahualtempa…

–Se está trabajando en todas esas regiones. En Zihuatanejo se hizo un operativo especial, también en Taxco lo hay.

EN ACAPULCO, CON LA GUARDIA NACIONAL, SE FORTALECIÓ LA SEGURIDAD, DICE

Informó que esperan que en Acapulco con la presencia de los 10 mil elementos de la Guardia Nacional se fortalezca la seguridad, “hay más retenes, hay más revisiones, se está haciendo un trabajo territorial a efecto de que disminuya la incidencia delictiva.

–¿Pero qué mensaje hay al decir que los tres puntos turísticos más importantes están en crisis a consecuencia de la presencia del crimen?

–Estamos trabajando en los tres puntos, no hay abandono institucional, al contrario, se ha reforzado la presencia en estos tres lugares. Vamos a seguir tomando acciones a efecto de que la inseguridad disminuya.

“Estas acciones como las que se están haciendo el día de hoy van encaminadas a ello, vamos a seguir trabajando, hay que tener paciencia”.

Reynoso Núñez, reconoció que el estado vive circunstancias especiales “y tenemos que hacer una labor entre todos”.

–¿Con todo y sus argumentos, con toda honestidad, no ven ustedes que el estado se les está escapando de las manos por la violencia?

–No, a ver, ustedes son reporteros de hace muchos años. Tiene más de 25 años que el estado tiene altos índices de delictivos.

–No como ahora, secretario.

–No, a ver, hay que revisar. Yo podría darle otras cifras también. Estamos haciendo un trabajo que ayude a fortalecer la seguridad pública. Ahorita ya no tenemos confrontaciones por ejemplo con las policías

comunitarias, como lo hubo hace muchos años.

“Hemos liberado las vías de comunicación de la presencia de otros grupos que las tenían en posesión, ya no hay retenes de civiles en Teloloapan, ya no hay en la zona del Ocotito, no los hay en Costa Chica, hemos avanzado y vamos a seguir trabajando para que esto se fortalezca”, ofreció.

