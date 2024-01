Preparatoriana de la UANL es atacada con un cuchillo en su salón; agresor es detenido

La UANL informó que debido al ataque de la joven, las clases en el plantel se reanudarán hasta el próximo lunes.



Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Una estudiante de la preparatoria del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue lesionada con un arma blanca mientras se encontraba en su salón de clases.

La alumna, de 16 años, fue atacada este viernes por un compañero que ingresó con un cuchillo a las instalaciones del Campus Mederos, ubicado en avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el primer reporte, la joven se encontraba en su salón de clases cuando el estudiante, también de 16 años, la agredió.

Por este hecho, paramédicos trasladaron a la adolescente al Hospital Muguerza para recibir atención médica y valorar su estado de salud.

🚨 ⛑ Persona lesionada⛑🚨 Elementos de @PC_NuevoLeon atienden un reporte de persona lesionada en la Preparatoria ubicada en el Campus Mederos, se atiende a una menor de 16 años y se realiza una evacuación de las instalaciones de manera preventiva. pic.twitter.com/A2q74qX2JC — Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) January 26, 2024

El agresor fue detenido por elementos de Fuerza Civil. Mientras que los estudiantes y el personal docente fueron evacuados a la plaza central del campus, en espera de los padres de familia.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja.

Tras el ataque, las autoridades educativas informaron que este viernes y el sábado se suspenderían las actividades en el plantel educativo, por lo que será hasta el próximo jueves que se reanuden.

“Las clases están suspendidas el día de hoy, están en línea. El día de mañana también serán en línea, y el lunes ya regresar a clases; y por supuesto estaremos muy pendientes”, indicó Jorge Cisneros, director de Comunicación de la UANL.

🔴⚡️#ULTIMAHORA

Este es Alfonso N, de 16 años, que fue detenido por @FuerzaCivil_NL presuntamente por atacar con un cuchillo a una estudiante de la prepa Cideb de la UANL de Mederos en el sur de Monterrey.#NuevoLeon pic.twitter.com/zWicTl1O6L — César Cepeda (@cesarmty) January 26, 2024

Las autoridades de la escuela detallaron que el ataque sucedió en un salón donde se imparten clases de cuarto semestre.

Según los reportes preliminares, el joven agredió frente a todos sus compañeros a la estudiante, quien supuestamente era su exnovia. Con el arma blanca hirió a la joven en las muñecas, brazos y rostro.

Además, relataron que durante el ataque, el agresor portaba una máscara blanca y unos guantes rojos.

También mencionaron que el joven se subió a la tarima del profesor y comenzó a expresarse de forma agresiva. Incluso algunos estudiantes pensaron que estaba jugando.

No obstante, el joven agresor caminó hacia la víctima y se puso detrás de ella para comenzarla a agredir.

Al darse cuenta de lo ocurrido, el personal de la escuela detuvo al agresor y lo entregó ante las autoridades, en tanto que la víctima fue trasladada a un hospital privado.

El Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, reveló que tras agredir a la estudiante, el joven se lanzó del segundo piso del edificio, pero hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión. “No sabemos la relación, si es de noviazgo, si es de parentezco”, añadió.

“Se trata de dos menores de edad. Un varón ingresó a las instalaciones del plantel educativo con un arma blanca e hirió con ella a la víctima, a la jovencita de 16 años, quien está recibiendo atención médica. Posteriormente el varón se lanza al vacío desde un segundo piso y Fuerza Civil lo detiene y también se le está dando atención médica”, explicó.