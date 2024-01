Sandra Cuevas: el hombre me amenazó de muerte; despedí a dos “por hacer su trabajo”

La mandataria local afirmó que el sujeto la había correteado y gritado presuntas amenazas de muerte; no deben de golpearlo, “pero en ese momento la integridad de la funcionaria pública también cuenta”, se justificó.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, justificó esta tarde la golpiza que su equipo efectuó contra una persona sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, hecho que fue documentado y difundido en redes sociales.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria local explicó que, mientras arribaba a una “manifestación” a su favor, se percató de que el hombre la estaba ofendiendo a la distancia y posteriormente persiguió a Cuevas y presuntamente le dijo que la iba a matar.

Entonces, dijo la Alcaldesa, ella lo reportó con su equipo de seguridad y añadió: se bajan y “le ponen al señor unos zapes, lo cual no se debe de hacer, pero en ese momento la integridad de la funcionaria pública también cuenta”.

Cuevas también manifestó que no justifica que hayan participado más personas en la agresión. Y anunció que tuvo que despedir a las dos personas de su equipo de seguridad “por hacer su trabajo”.

Además, dio a conocer que presentaría la denuncia correspondiente en contra de Roberto, la persona agredida por el equipo de seguridad de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, a quien señaló como fanático de Morena, pues acusó que el Gobierno capitalino entregó los materiales del C5 con rapidez.

“Hoy quiero dejarle muy claro a Morena: si a través de una carpeta de investigación ustedes pretenden tenerme agarrada, como acostumbran con muchos políticos, conmigo no va a ser así. No me voy a doblar ante ustedes, lo intentaron por la buena, lo vuelven a intentar por la mala, y les repito que no podrán”, sentenció.

A pesar de señalar que no agredió al peatón, otro video difundido en redes sociales muestra a la Alcaldesa animar a sus elementos de seguridad para que sigan golpean al vecino.

“¡Dénle muchachos, dénle, dénle, dénle!”, se le escucha decir a Cuevas quien mira todo desde su vehículo.

El día de hoy, Roberto Noricumbo, hombre que se ha identificado como el agredido por los trabajadores de Sandra Cuevas mientras paseaba su mascota sobre Paseo de la Reforma, dio a conocer más detalles sobre lo que ocurrió.

A través de su cuenta de X, compartió una fotografía en donde aparece con rasguños en la cara y un rastro de sangre seca saliendo de su nariz y boca, además compartió que, tras una evaluación médica, se consideró que debe realizarse una tomografía.

“Yo soy el afectado tengo más evidencias quisiera ponerme en contacto con ustedes. Por favor, tengo lesiones en la cabeza y lo[s] médicos me indicaron una tomografía por posible daño interno”, contó a través de la plataforma digital en donde dio etiquetó a la Fiscalía de la Ciudad de México.

Además, el usuario que fue agredido por elementos que supuestamente cuidan la seguridad de la Alcaldesa, también declaró que teme por futuras represalias en su contra: “Por favor AYUDA! temo por mi seguridad y represalias”, escribió.

De acuerdo con información obtenida por SinEmbargo, ante la agresión, el ciudadano golpeado activó el botón de pánico con el registro C2C/20240125/00105 a las 11:10:22 horas.

Momentos después de haber sido agredido, el hombre también denunció públicamente lo ocurrido en su contra y explicó que únicamente tenía intenciones de saludar a la mandataria local cuando fue golpeado.

“Esto es una denuncia pública a los habitantes de Cuauhtémoc, de la Ciudad en general, para que nos fijemos por quién votamos y cómo es que responden ante este tipo de situaciones. Yo no venía a hacer ninguna crítica, ninguna aprobación mala contra ella, simplemente la quería saludar y así responde”, declaró en un video retomado por Ruido en la Red y grabado en el lugar de los hechos.