El Presidente de EU ofrece cierre de frontera “colapsada” si Congreso aprueba reforma

De aprobarse, el nuevo proyecto de Ley le daría la autoridad al Gobierno estadounidense para cerrar la frontera si esta se viera desbordada por la cantidad de migrantes que ingresaran.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Congreso la aprobación de una reforma migratoria que le daría más facultades y control sobre la frontera con México.

En un comunicado emitido este viernes a través de su cuenta de X, antes Twitter, Biden dio a conocer que hace un par de meses ordenó a su equipo que iniciara negociaciones con un grupo bipartidista de senadores para abordar la crisis fronteriza.

Dichas negociaciones podrían ser, si es que se convirtieran en Ley, el conjunto de reformas “más duras y justas para asegurar la frontera que jamás se hayan tenido en nuestro país”, afirmó.

El Presidente de Estados Unidos expuso que dicha reforma le daría la autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando esta se vea desbordada por la afluencia de migrantes.

For everyone who is demanding tougher border control, this is the way to do it. Here's my full statement on border security negotiations: pic.twitter.com/sm2IXV99Lx — President Biden (@POTUS) January 27, 2024

“Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de Ley”, aseguró Biden en el comunicado, donde también expuso que urgen medidas pues durante demasiado tiempo “todos sabemos que la frontera se ha roto”, “y es hora de arreglarlo”, sentenció.

“El Congreso necesita finalmente proporcionar los fondos que solicité en octubre para asegurar la frontera. Esto incluye mil 300 agentes de la patrulla fronteriza adicionales, 375 jueces de inmigración, mil 600 oficiales de asilo y más de 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el fentanilo en nuestra frontera suroeste”, dijo Biden en su carta a los senadores.

Y destacó: “Para todos los que exigen un control fronterizo más estricto, esta es la manera de hacerlo”.

El proyecto de Ley que busca imponer duras restricciones a la migración, se ha presentado como un requisito a cumplir a cambio de aprobar un nuevo desembolso de fondos para financiar la ayuda a Ucrania.

Pero el proyecto no cuenta con el apoyo requerido en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, para ser aprobado.

En una carta publicada también el viernes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que el proyecto de Ley que se está negociando ahora mismo “morirá” al llegar a la Cámara de Representantes.

“Desde el día en que me convertí en presidente, he asegurado a nuestros colegas del Senado que la Cámara no aceptaría ninguna contrapropuesta si no resolviera realmente los problemas creados por las políticas subversivas de la administración (en la frontera)”, agregó Johnson.

McConnell ha insistido en que un acuerdo migratorio será esencial para avanzar con el plan de 106 mil millones de dólares solicitados por el Presidente Joe Biden para Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico, el mismo paquete que también incluye los fondos para la seguridad fronteriza.

I stand with Governor Abbott. The House will do everything in its power to back him up. The next step: holding Secretary Mayorkas accountable. https://t.co/XkO5jvBuJl — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 25, 2024

Aún no se conoce públicamente el contenido de la medida bipartidista que se negocia en el Senado, pero en las reuniones para sacarla adelante se ha propuesto reanudar las expulsiones en caliente en la frontera y expandir la capacidad del gobierno para deportar a migrantes, entre otras medidas restrictivas, según han informado fuentes cercanas a las discusiones.

La Casa Blanca no ha confirmado estas filtraciones, pero sí ha señalado que Biden está “abierto a compromisos” si los negociadores logran reunir los apoyos suficientes.

— Con información de La Opinión