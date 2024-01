La FIFA revela resultados de sorteo para eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 26 de enero (LaOpinión).- El jueves se dieron a conocer los grupos para las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tras el sorteo realizado en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza.

En una ceremonia presidida por Manolo Zubiria, el director de torneos – Estados Unidos, Copa del Mundo 2026, en compañía de dos leyendas FIFA de la región: Paulo Wanchope, jugador histórico de la selección de Costa Rica, y Ricardo Gardner, el segundo futbolista con más partidos de la selección de Jamaica, se dieron a conocer los grupos para la eliminatoria.

Como ya se había adelantado, la eliminatoria constará de tres rondas, en las cuales 34 selecciones disputarán tres boletos directos a la justa mundialista y dos para el repechaje. Cabe recordar que, adicionalmente, México, Estados Unidos y Canadá están clasificados como países anfitriones.

La primera ronda se disputará entre las cuatro selecciones de la región peor clasificadas de acuerdo con el ranking de la FIFA de diciembre, el más reciente, a ida y vuelta.

The road to #WeAre26 begins here for @Concacaf ! 🌎🛣️ #FIFAWorldCup

Los duelos se realizarán en marzo durante la fecha FIFA correspondiente y serán entre Turcas y Caicos contra Anguila e Islas Vírgenes Británicas contra Islas Vírgenes estadounidenses; los ganadores avanzarán a la segunda ronda de las eliminatorias.

Los grupos para esta segunda fase fueron los que decidió el sorteo de este jueves, que quedaron de la siguiente forma, en espera de saber quiénes serán los últimos dos clasificados, que entrarán al sector E y al F.

Grupo A: Honduras, Antigua y Barbuda, Cuba, Bermudas, Islas Caimán.

Grupo B: Costa Rica, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Granada, Bahamas.

Grupo C: Haití, Curazao, Santa Lucía, Barbados, Aruba.

Grupo D: Panamá, Nicaragua, Guyana, Montserrat, Belice.

Grupo E: Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Dominica, Islas Vírgenes Británicas o Islas Vírgenes Estadounidenses.

Grupo F: El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Turcas y Caicos o Anguila.

The Draw for @Concacaf #WeAre26 Qualifiers is LIVE! 🗳️

Click below to watch it on FIFA+ ⤵️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 25, 2024