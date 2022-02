Señorita 89: El lado oscuro detrás del glamour de un concurso de belleza

Señorita 89 es un thriller que muestra en pantalla temas vigentes como la desaparición de mujeres, el acoso sexual, la cosificación, la presión por el cuerpo prefecto, la depresión, entre otros, a través de una ficción de ocho capítulos. La serie mexicana se estrena este 27 de febrero a través de StarzPlay.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– El glamour y perfección que enmarca a los concursos de belleza caerá y dejará al descubierto el lado más oscuro de estos certámenes en la serie Señorita 89, lo nuevo de StarzPlay que se estrena este 27 de febrero.

La historia dirigida por la escritora argentina Lucía Puenzo (La Jauría, 2020) se sitúa en el México de los 80, en donde un grupo de 32 jóvenes viaja a La Encantada, un rancho escondido en el que se darán cita representantes de cada estado para prepararse para el concurso de belleza más importante del país.

Por tres meses estas mujeres serán entrenadas por Concepción (Ilse Salas), la matriarca del concurso, así como por especialistas en maquillaje, fitness y hasta cirujanos plásticos. Sin embargo detrás de las apariencias hay un mundo oscuro que Elena (Ximena Romo), profesora de cultura de las chicas, tratará de poner al descubierto.

“Elena puede tener mirada objetiva, puede tener una mirada crítica, sobre lo que son estos concursos y quiénes están detrás, y eso es lo que llega a investigar, quiénes son los que llevan los hilos, pero de lo que no se da cuenta es que ella también es partícipe de alguna forma. Como muchos de nosotros que no estamos dentro y no nos damos cuenta del nivel de poder y de influencias que tienen estas personas y las cosas que son capaces de hacer, creo que eso realmente la sorprende y la sacude”, reflexiona Ximena Romo en entrevista con SinEmbargo.

La Encantada pronto se convierte en un lugar que guarda muchos secretos. Ahí no sólo se prepara para el concurso, sino también es un punto de reunión en donde se dan cita hombres poderosos de la élite empresarial y política de México que buscan involucrase más con las chicas para su propio beneficio.

Uno de esos hombres es Raúl López Morton (Juan Manuel Bernal), un empresario decidido en convertirse en el próximo Presidente de la República y que está seguro en lograrlo de la mano de su hermana, Concepción, y usa su concurso como un trampolín para lograrlo.

El actor Juan Manuel Bernal reflexiona y compara el México de los años 80 con el actual, y encuentra que no hay muchas diferencias respecto a cómo funciona el poder.

“Siento que las cosas no han cambiado, y esta serie es un buen pretexto. Es increíble presentar una serie de los 80 por el glamour, por la belleza de ese México, de la estética, pero por otro lado siento que el poder corrompe y siento que el poder no ha cambiado. Estos hombres de poder siguen y siguen siendo hombres de poder y siguen cosificando, al que tengan que codificar, para conservar el poder que tienen. Una vez arraigado el poder es difícil de quitárselo”.

“Creo que además este patriciado se presta para seguirlo reproduciendo y reproduciendo, me quedaba pensando en cómo una mujer llega al poder, lejos de cambiarlo, se cosifica y se vuelve un hombre con falda muchas veces, es decir, está tan arraigado que luchar contra eso parece una misión imposible porque además está normalizado, en ese sentido, no creo que haya cambiado, lo único que siento que ya cambió es la conciencia, el despertar que ahora sí existe, en los 80 era lo normal, los brotes de estas mujeres, las hacían a un lado y las callaban, no pasaba nada”, agrega.

Raúl López será uno de los hombres que en esta historia empiecen a mover los hilos y complicar las vidas de las concursantes, pero también dificultará la relación que tiene con su hermana.

UN MICROCOSMOS MUY MASCULINO

En La Encanta cada personaje carga con el peso de su propia historia, en el caso de Concepción además de lidiar con un incómodo hermano también batalla ocultando un secreto que de ser revelado podría llevarla a perderlo todo en una sociedad llena de prejuicios en contra de las mujeres.

“A pesar de que este microcosmos está lleno de mujeres sigue siendo muy masculino, o sea se siente el sistema patriarcal aunque no veas hombres, o veas tres. Tres en contra de 32 misses, por ejemplo. Se siente el poder del patriarcado”, señala Ilse Salas, cuyo papel se ve atraído por Dolores (Bárbara López), la representante del estado de Guerrero.

Dolores es una de las concursantes con uno de los pasados más tormentosos y el cual evita recordar, como señala la actriz Bárbara López:

“Es un personaje que está descrito desde el principio como estoica, un personaje muy fuerte, pero todo eso es una máscara, ella realmente siempre está herida y está al borde de las situaciones pero creo que eso eso es lo que me gusta de Dolores y de su arte, que conforme miremos la serie iremos entendiendo un poco más de dónde viene este fragilidad que oculta con fortaleza y rebeldía”.

Cada una de las historias de las chicas están marcadas de algún modo por un mundo machista. Ilse salas señala que dentro del universo de la serie “hay muchas mujeres muy femeninas ejerciendo el poder patriarcal, siendo un macho más”, como lo hace su personaje.

La historia se desarrolla bajo el género de thriller muestra en pantalla temas aún presentes hoy en día como la desaparición de mujeres, el acoso sexual, la cosificación, la presión por el cuerpo prefecto, la depresión, entre otros. Aunque está ambientada tres décadas atrás, uno de las razones para tampoco sumergirse en la estética de la década de los 80 era hacer pensar al espectador justo en los tiempos actuales, como cuentan los actores, y así abrir la conversación y el debate.

“Hoy en día nos bombardean de tantas percepciones de la belleza que es imposible no querer ser la persona de Instagram. Tenemos que confrontarnos y reflexionar para nosotras qué es la belleza y hacia eso caminar”, reflexiona Coty Camacho, quien da vida a Ángeles, una mujer que esconde el ser madre para ser parte de este concurso y así ganar dinero para su familia.

“Tenemos que seguir haciendo hincapié a que no podemos permitir este tipo de lugares donde nos expongan y donde nos quieran ordenar e imponer cómo debemos ser, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos tener nuestras cuerpos, hablan de nuestras edades”, agrega.

La serie, de ocho episodios, es producida por los directores chilenos Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín, junto con Ángela Poblete Marianne Hartard, y Christian Vesper.

Además de Lucía Puenzo Señorita 89 fue escrita por María Renée Prudencio y Tatiana Mereñuk, y fue dirigida por un gran grupo de mujeres conformado por Silvia Quer y Jimena Montemayor, acompañas de Nicolás Puenzo.

“Creo que trabajar con mujeres dentro de la industria ya es un súper capacho para todas mujeres del medio, cadavez se está abriendo una brecha muy bonita para las mujeres con más oportunidades de trabajo. Es muy bonito que este tipo de proyecto lo estén llevando mujeres y lo estén llevando con esa calidad, con este tiempo, con ese espacio”, comenta Leidi Gutiérrez que parece como Jocelyn.