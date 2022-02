Presidente Zelenski pide a la UE que se decida sobre la adhesión de Ucrania

Kiev, 26 feb (EFE).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy a la Unión Europea (UE) decidir ya sobre la adhesión de Ucrania al club comunitario.

Zelenski abordó con el político belga la “asistencia efectiva y la lucha heroica de los ucranianos por su futuro libre”.

Además, el mandatario ucraniano conversó con el Presidente francés, Emmanuel Macron, y aseguró en otro tuit sobre la llamada telefónica “que las armas y el equipo de nuestros socios están en camino a Ucrania”.

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future.

