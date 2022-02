¿Quién es Philip Crowther? El reportero que cubre la crisis en Ucrania en 6 idiomas

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Philip Crowther es un periodista de radio y de televisión cuyos informes políglotas sobre la crisis de Ucrania se viralizaron en las últimas semanas, ya que realiza su cobertura en seis lenguas y para distintas cadenas del mundo.

Uno de los videos que se hizo viral fue el del 21 de febrero, donde cubría desde Kiev la problemática ucraniana, antes de la invasión rusa del 24 de febrero.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS . In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

En aquella ocasión lució su dominio del inglés, español, portugués, francés, alemán y luxemburgués. Sin embargo, no es la primera vez que se hace viral por sus coberturas en varias lenguas, ya que ha cubierto en varias ocasiones las votaciones de Estados Unidos así como las administraciones de Barak Obama y Donald Trump para distintos países europeos.

Crowther es periodista especializado en política de Estados Unidos y lleva ocho años informando diariamente de todo lo que ha ocurrido en las administraciones de Obama, Trump y ahora Joe Biden. Trabaja colaborando para cadenas de televisión, agencias y emisoras de radio como CNN, MSNBC, Fox, BBC, Associated Press, France24 o Radio Canadá, entre otras.

Es licenciado en letras y diplomado en periodismo de radiodifusión por la Universidad de las Artes de Londres y, además, sabe desenvolverse en seis idiomas: inglés (nativo), francés, alemán (nativo), luxemburgués (nativo), Portugués, Español.

An escalation on the ground in Ukraine, and further warnings of an imminent invasion by Russia. @PhilipinDC is in Kyiv reporting live for France’s @LCI #ukraine #livepositions pic.twitter.com/loihxcxxKT

— The Associated Press GMS (@AP_GMS) February 19, 2022