Mick Jagger y “Questlove” planean una serie documental sobre Brown, leyenda del soúl

NUEVA YORK, 26 de febrero (AP).- Mick Jagger y Ahmir “Questlove” Thompson se han unido para producir una serie documental de cuatro episodios sobre la leyenda del soul James Brown.

Se espera que James Brown: Say it Loud se estrene el próximo año en A&E Network. Brown, quien murió en 2006, habría cumplido 90 años en mayo de 2023.

El líder de los Rolling Stones describió a Brown como “un artista brillante que me inspiró desde el principio”.

