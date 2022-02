MLS: Carlos Vela abre la temporada en EU con un triplete para la victoria del LAFC

Los Ángeles (EU), 26 de febrero (EFE).- Carlos Vela comenzó la nueva temporada de la MLS con muy buen pie al anotar un triplete que le dio una convincente victoria a Los Angeles Football Club (LAFC) por 3-0 frente a los Colorado Rapids.

Vela abrió este sábado su cuenta goleadora transformando un penalti en el minuto 29 que había cometido Lalas Abubakar con una clara mano dentro del área.

El mexicano engañó al portero William Yarbrough, que se tiró hacia su derecha mientras veía cómo el balón se colaba por su lado izquierdo.

View this post on Instagram

Solo 6 minutos después, el ecuatoriano José Cifuentes robó un balón en el medio del campo y sirvió un estupendo pase para la carrera de Vela, quien cruzó el balón con delicadeza ante la salida de Yarbrough.

El LAFC pudo haberse ido al descanso con una ventaja mayor ante unos Colorado Rapids que fueron campeones de la Conferencia Oeste el año pasado pero que hoy se mostraron impotentes y sin ideas durante toda la tarde.

Vela no perdió tiempo en la reanudación y en el minuto 50 metió su tercer gol con un muy buen disparo al segundo palo tras recibir el balón en el pico del área.

Este contundente triunfo es el primero del LAFC bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el estadounidense Steve Cherundolo.

…and you thought he was done.

🕯️ @11carlosV 🕯️

🥅 Today's Thrill of the Match presented by @Yaamava Resort and Casino at San Manuel. pic.twitter.com/3HoLQ05WmY

— LAFC (@LAFC) February 26, 2022