La oposición quiere mostrar músculo en la CdMx; además, hay convocatorias en estados

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– Ciudadanos identificados con las causas de organizaciones y partidos políticos de oposición tienen un cometido hoy: llenar el Zócalo de la capital del país en una protesta para, según la convocatoria, rechazar las reformas legales a los órganos electorales, aprobadas por el oficialismo la semana pasada en el Congreso y conocidas como el “Plan B”.

Aunque las fuerzas opositoras planean mostrar músculo en la Ciudad de México, la sede de los Poderes de la Unión, también hay convocatorias en estados de la República para quienes no puedan desplazarse. Se trata de la segunda movilización en poco más de tres meses para hacer frente al oficialismo bajo el argumento de “defender la democracia” y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Son al menos 117 organizaciones de la sociedad civil las que han convocado a manifestarse este domingo 26 de febrero. El martes pasado, en conferencia de prensa representantes de algunas de éstas detallaron a través de un pronunciamiento: “cuando nuestros derechos y libertades peligran, quedarse en casa no es opción. Por eso tomamos las calles el pasado 13 de noviembre en una festiva y rosada marcha ciudadana que desbordó Reforma y tuvo réplicas en más de 60 ciudades del país”.

​​El Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó desde Palacio Nacional que, en su consideración, esta protesta del bloque conservador no sólo es para defender al Instituto Nacional Electoral, sino, en el fondo, hay un “grupo de intereses creados” que quiere regresar al poder para seguir robando.

Lo cierto es que detrás de la convocatoria están los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, y colectivos opositores ya conocidos: Unidos, que incluye al Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, integrado por personajes como Claudio X. González, una de las mentes detrás de la alianza político-electoral Va por México.

No obstante, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una de las convocantes a esta movilización, ha señalado que los tres principales propósitos se resumen en tres lemas: “El INE no se toca, Mi voto no se toca y La Corte sí decide”.