Del Toro y Pinocho ganan 5 premios Annie y uno del Sindicato de Productores

Guillermo del Toro sumó seis galardones este sábado, con lo cual Pinocho se afianza como la película animada favorita rumbo a los Óscar.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Pinocho, de Guillermo del Toro, triunfó anoche en la 50ª edición de los Premios Annie con cinco galardones y también recibió otro reconocimiento del Sindicato de Productores, con lo cual se afianza como la película animada favorita rumbo a los Óscar 2023.

Los Annie Awards son entregados por la International Animated Film Association, en Los Ángeles, California, desde 1972, son conocidos como “los Óscar de la animación” y se dedican a reconocer los proyectos más destacados del año anterior en dicho sector.

La reinterpretación del personaje creado en el Siglo XIX por Carlo Collodi, con una nueva historia presentada en el periodo de entreguerras, estaba nominada a nueve categorías, de las cuales consiguió los reconocimientos a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Diseño de Producción, Mejor Animación de Personajes y Mejor Banda Sonora.

Life is such a wonderful gift! Thank you PGA for honoring our producers behind @RealGDT’s #PinocchioMovie as Winner of Animated Theatrical Motion Pictures at this year's Producers Guild Awards. pic.twitter.com/SKTtuklqcg — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) February 26, 2023

Este sábado, la película de Del Toro, bajo el sello de Netflix, también recibió un premio otorgado por el Sindicato de Productores, cuya ceremonia se llevó a cabo de manera simultánea a los Annie, en donde se impuso como Mejor Película de Animación.

Pero el camino de Guillermo del Toro rumbo al Óscar no será nada fácil, debido a que las películas con las que compite también han sido galardonadas con algunos reconocimientos en distintas premiaciones.

El falso documental Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp, podría ser la gran contrincante del filme del mexicano, tras haber recibido tres premios en categorías como Mejor Película Indie, Mejor Doblaje y Mejor Escritura.

The Award for Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures goes to Guillermo del Toro’s Pinocchio #PGAAwards2023 pic.twitter.com/Aqhy2BoTqJ — Producers Guild of America (@producersguild) February 26, 2023

Por su parte, la cinta Puss in Boots: The Last Wish, que retoma al simpático Gato con Botas de Shrek, se llevó dos Annie en las categorías de Mejor Guión Gráfico y Mejor Editorial.

Mientras que el cortometraje animado The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse se llevó cuatro galardones y la súper producción de James Cameron, Avatar: The Way of Water, logró dos premios a Mejor Animación de personajes en una película live-action y otro a Mejores Efectos Especiales.

La buena racha de Guillermo del Toro inició este 2023 con el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película Animada. Ese galardón es para muchos un fuerte pronóstico de lo que puede suceder en los Óscar.