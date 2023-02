Tira cómica de Dilbert sale de diarios en EU por comentarios racistas de su creador

Por David A. Lieb

EU, 26 de febrero (AP).– El creador de la tira cómica Dilbert enfrentó el sábado una oleada de cancelaciones y defendió sus afirmaciones de que las personas de raza negra son miembros de “un grupo de odio” del que la gente blanca debería “alejarse”.

Diversos editores de medios en Estados Unidos censuraron los comentarios de Scott Adams, a los que calificaron de racistas, llenos de odio y discriminatorios al tiempo que anunciaron que ya no publicarán su tira cómica.

Andrews McMeel Syndication, que distribuye Dilbert, no ha respondido de momento a las peticiones de declaraciones. Sin embargo, Adams se defendió en las redes sociales frente a quienes dijo “me odian y me están cancelando”.

Longer video: He also talks about out of control black-on-white crime: pic.twitter.com/I2ucj1QEu5

— Jesse Lee Peterson (@JLPtalk) February 25, 2023