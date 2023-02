Estados Unidos logra megadecomiso al Cártel de Sinaloa; la operación duró 3 años

Los Ángeles, 26 de febrero (La Opinión).– El Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, es una de las organizaciones criminales mexicanas más seguidas por autoridades estadounidenses, pues es responsable del tráfico de toneladas de droga al país, por lo que se han hecho operaciones para frenar el trasiego, una de ellas culminó con un megadecomiso de estupefacientes.

El Departamento de Policía de Tempe y la DEA presentaron en una rueda de prensa ofrecida en Phoenix, Arizona, más de cuatro y medio millones de tabletas falsas de medicamentos mezcladas con fentanilo y por lo menos 66 kilogramos de fentanilo en polvo, en lo que anunciaron como el inicio de una cruzada contra el Cártel de Sinaloa.

Pero no fue lo único que se decomisó, también fueron asegurados 138 kilos de cocaína, 35 kilos de heroína, 3,100 libras de metanfetaminas, 49 armas de fuego y dos millones de dólares en efectivo.

@DEAPHOENIXDiv @TempePolice @AZAGMayes announced 150+ charged & seizures:

➡️4.5 mil #fentanyl fake 💊

➡️ 66 kilos #fentanyl powder

➡️ 3100 lbs methamphetamine

➡️ 138 kilos cocaine

➡️ 35 kilos heroin

➡️ $22 mil cash

To read more: https://t.co/LyPaJg5Grw

Video of drugs seized pic.twitter.com/uvslxKwk69

— DEAPhoenix (@DEAPHOENIXDiv) February 23, 2023