Profeco clausura tienda El Zorro Abarrotero en CdMx por revisar mercancía a clientes

La Profeco procedió en contra de la sucursal ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón por práctica comercial que afecta a los consumidores.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) clausuró por tres días una sucursal del Grupo Zorro Abarrotero de la Ciudad de México que fue denunciada en los últimos días por realizar prácticas comerciales abusivas.

En un comunicado, la Profeco dio a conocer el sábado que instrumentó varias visitas de verificación a la tienda ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón con la finalidad de atender las denuncias.

“Revisa a los consumidores el ticket del producto que adquirió, así como su mercancía y/o producto y/o bienes que ya fueron pagados y han pasado por el área de cajas y lo realiza en el área de salida de la empresa”, práctica comercial que calificó como coercitiva y que puede afectar a una colectividad de consumidores”, expuso.

Asimismo, detalló que esta práctica comercial coercitiva puede afectar a una colectividad de consumidores. “Dicha conducta ha sido reiterada, sin que el establecimiento se haya pronunciado respecto a regularizar la misma”, agregó.

La Profeco emitió el pasado 14 de febrero una resolución administrativa en la que se impuso como sanción económica a la empresa un millón de pesos, así como la clausura total del establecimiento por tres días naturales.

La sucursal localizada en avenida Del Rosal, colonia Molino de Rosas, se reabrirá mañana lunes 27 de febrero.