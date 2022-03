Embajada de Rusia niega acusaciones de EU sobre presencia de espías rusos en México

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– La Embajada de Rusia en México negó los señalamientos de Estados Unidos sobre la presencia de espías rusos en territorio mexicano y las calificó como “propaganda” y “noticias falsas”.

Además, cuestionó al Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar: “¿Quiénes son más de mil diplomáticos estadounidenses que trabajan en la Embajada Estados Unidos en México?

Sobre las declaraciones que Ken Salazar dirigió a los diputados mexicanos en donde les advierte sobre la cercanía con Rusia, la Embajada de ese país destacó que “cada país soberano tiene su derecho irrevocablemente adquirido a decidir cómo construir su política exterior y con qué país mantener relaciones fructíferas y cercanas”.

