Una plataforma de hielo del tamaño de Nueva York colapsa en la Antártida Oriental

Por Seth Borenstein

Los Ángeles, 26 de marzo (AP).- Una plataforma de hielo del tamaño de la ciudad de Nueva York ha colapsado en la Antártida Oriental, una región que desde hace tiempo se pensaba que era estable y no se había visto muy afectada por el cambio climático, informaron el viernes científicos preocupados por lo ocurrido.

El derrumbe, captado en imágenes satelitales, supuso la primera vez en la historia de la humanidad en que la frígida región sufre el colapso de una plataforma de hielo. Ocurrió al comienzo de una extraña ola de calor la semana pasada, cuando las temperaturas se elevaron más de 40 grados Celsius (70 grados Fahrenheit) por encima de lo normal en algunos puntos de la Antártida Oriental.

Las imágenes satelitales muestran que la zona se ha ido reduciendo rápidamente en los últimos dos años, y ahora los científicos se preguntan si han estado sobreestimando la estabilidad y la resistencia de la Antártida Oriental al calentamiento global que ha estado derritiendo el hielo rápidamente en el lado occidental más pequeño y en la vulnerable península.

"East Antarctica is starting to change," says @helenafricker "We need to know how stable each one of these ice shelves are" as scientists see 1st East Antarctic ice shelf collapse. https://t.co/ZSYbHpkJoN pic.twitter.com/FA1UEpwczp

— @borenbears (@borenbears) March 25, 2022