La cantante Doja Cat se pelea con fans en Paraguay y anuncia que dejará la música

Durante su gira por Paraguay, la cantante Dojo Cat tuvo varios problemas con algunos fanáticos, por lo que aseguró en sus redes sociales que se retiraría de la música.

Por Corina González

Ciudad de México, 26 de marzo (ASMéxico).- Luego de un enfrentamiento con sus fans en Twitter, Doja Cat afirma que dejará la música. Usuarios en esta red social criticaron a la cantante por no detenerse a interactuar con los fanáticos fuera de su hotel en Paraguay, donde estaba programada para actuar en el festival de Asunción. “Esta mierda no es para mí, así que me voy. Cuídense todos”, tuiteó la artista.

El evento en la capital de Paraguay fue cancelado el miércoles debido al clima extremo por las fuertes lluvias. La reacción violenta hacia Doja Cat comenzó después de que ella tuiteó sobre irse después de la tormenta, diciendo: “Cuando me fui a la mañana siguiente, no había una sola persona fuera del hotel esperándome”.

Una fan respondió y señaló que cuando pasaron un día completo en el hotel, ella no salió a saludarlos. “Nunca saliste ni dijiste una palabra. ¿Y crees que iríamos de nuevo al día siguiente?”, escribió.

This shit ain’t for me so I’m out. Y’all take care. — i quit still (@DojaCat) March 25, 2022

La cantante respondió diciendo: “Lamento haber pasado todo el tiempo preparándome ese día para el espectáculo que me he estado rompiendo el trasero todos los días para presentarles, pero que Dios los bendiga”.

DOJO CAT RESPONDE A FAN TRAS RECLAMO: “TODO ESTÁMUERTO PARA MÍ”

Luego de anunciar su renuncia a la música, una fan de la cantante le reclamó por no ser humilde e interactuar con sus fans. “Doja hace como 4 años empezaste a alcanzar la fama y todo gracias a tiktok que paso con tu reina de la humildad? yo te amaba”, escribió una usuaria en Twitter.

Doja about 4 years ago you started to achieve fame and all thanks to tik tok what happened to your humility queen? I loved you — J✨ (@Jeniferacevedoo) March 25, 2022

“Se ha ido y ya no me importa una mierda, renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que creas en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una maldita tonta por haber pensado que estaba hecha para esto. Esta es una maldita pesadilla. Deja de seguirme”, respondió la cantante.

La cantante también afirmó que no tiene planes de tomarse fotos con nadie después de que finalice esta gira.

Doja Cat está programada para presentarse en los dos fines de semana de Coachella en abril. Además, es artista invitada en la gira “After Hours Til Dawn” de The Weeknd, así como otras apariciones en festivales.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.