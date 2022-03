China censura cintas de Keanu Reeves en streaming por su apoyo al Tíbet

MADRID, 26 de marzo (EuropaPress).- El pasado 3 de marzo tuvo lugar la 35 edición del concierto benéfico Tibet House, evento virtual en apoyo a la independencia del Tíbet respecto a China que contó con artistas como Laurie Anderson, Patti Smith, Cyndi Lauper, Iggy Pop o Keanu Reeves. A raíz de su participación, el protagonista de Matrix se ha convertido en el blanco de la censura china, ya que algunas plataformas han eliminado sus películas.

Según informa Los Angeles Times, plataformas chinas como Tencent Video, Youku, iQiyi y Migu Video han eliminado de sus catálogos las producciones en las que trabaja Reeves. El medio señala que al menos 19 películas han desaparecido de Tencent Video. En el caso de Youku y Migu Video se han eliminado todos sus filmes excepto Toy Story 4, en la que participó doblando a Duke Caboom.

Entre las películas censuradas están la saga Matrix, Speed: Máxima potencia, El alucinante viaje de Bill y Ted, Cuando menos te lo esperas o La casa del lago. Tal como señala Los Angeles Times, iQiyi arroja el siguiente mensaje cuando se busca el nombre del actor: “Lo sentimos, no se encontraron resultados relacionados con Keanu Reeves. Debido a las leyes, regulaciones y políticas pertinentes, algunos resultados no se muestran”.

Half-ass censorship on Douyin:

Searching “基努里维斯”, which is the official translation of his name, gets 0 results. Searching “基努李维斯” gets us results, but if we look at them, they are actually for “基努里维斯”. Same goes for “Keanu Reevs” and “Keanu Reeves” (2 spaces). pic.twitter.com/XImCHHRpxv

— The Spicy Doxie (@spicydoxie) March 26, 2022