EU: Detiene a hombre que torturaba a su hija de 3 años con un dispositivo eléctrico

Los Ángeles, 26 de marzo (LaOpinión).- Un hombre de Columbia, en Estados Unidos, fue encarcelado, luego de ser acusado por su esposa de torturar con un dispositivo de control eléctrico provocando quemaduras a su hija de 3 años, quien presenta severos daños en su cuerpo.

Una madre de familia se percató que su pequeña hija tenía unas quemaduras y cicatrices significativas en su cuerpo, la llevó al Lexington Medical Center en donde los médicos le dijeron que las heridas ya habían causado desfiguración en la parte inferior del cuerpo de la menor de edad.

Las investigaciones detallaron que esas quemaduras fueron ocasionadas por un dispositivo de control eléctrico que quemó la piel de la niña, lo que arrojó como primer sospechoso a su padre, Nathan Ginter.

This man is behind bars on a $1,000,000 bond for what he allegedly did to his 3-year-old daughter. Learn more about the case against Nathan Ginter & why more charges are likely.https://t.co/w57bmRH1Iu pic.twitter.com/HXgiaAxxAf

— Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) March 25, 2022