James McAvoy niega que su Profesor Xavier llegue a Marvel con Doctor Strange 2

James McAvoy, que interpretó al Profesor X en las últimas cintas de los X-Men de Marvel, negó su participación en la secuela de Dr. Strange, sin embargo, fanáticos aseguran que podría tratarse de un caso similar a Andrew Garfield con Spider-Man.

MADRID, 26 de marzo (EuropaPress).- Aunque está confirmada la presencia de Patrick Stewart en Doctor Strange en el multiverso de la locura, quien parece que no estará es James McAvoy. El actor que interpretó a la versión más joven del Profesor X en las últimas películas de X-Men asegura que no formará parte de lo que aspira a ser otra gran reunión de personajes marvelita tras Spider-Man: No Way Home.

Aunque la apertura del multiverso en la cinta de Sam Raimi permite a Marvel que “todo sea posible”, en lo referente a traer personajes como los X-Men, lo cierto es que el destino de los superhéroes mutantes tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney sigue siendo incierta. Lo único que se sabe es que se prepara un reboot de los Cuatro Fantásticos.

A pesar de que la irrupción de Stewart ha aumentado el hype por la secuela del Hechicero Supremo, parece que no será la fiesta de variantes que fue la convención de los Spider-Man de No Way Home, donde se reunieron Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Ha sido en un Instagram Live donde McAvoy ha revelado, de forma muy tajante, que no estará en el multiverso de la locura del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch.

Un fan le preguntó directamente si iba a estar en la cinta. McAvoy fue rápido, directo y breve en su respuesta: “¡No!” Tras responder, pasó a la siguiente pregunta. A ello hay que añadirle que el intérprete no echa mucho de menos ser Charles Xavier, pues cuando otro fan le hizo esta pregunta, el actor volvió a dar una negativa como respuesta.

Puede que McAvoy haya sido muy tajante, pero no hay que olvidar que otro actor británico, candidato al Óscar este año precisamente, Andrew Garfield también negó vehementemente estar en Spider- Man: No Way Home. Así, que si Garfield, finalmente, apareció en el filme de Jon Watts… ¿quién dice que no es probable que McAvoy mienta y aparezca también en Doctor Strange en el multiverso de la locura? Habrá que esperar al 6 de mayo para comprobarlo.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press