Medvedev aplasta a Murray en Miami; busca recuperar cima del tenis en ranking mundial

Por Tim Reynolds

Florida, EU, 26 de marzo (AP).- Daniil Medvedev nunca le dio una oportunidad a Andy Murray. Medvedev, cabeza de serie, abrió su camino para intentar recuperar el número uno del ranking mundial el sábado al superar a Murray por 6-4 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Miami. Medvedev nunca tuvo un punto de quiebre en ninguno de sus nueve juegos de servicio.

