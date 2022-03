Parte de estacionamiento en construcción se derrumba en Boston, EU; un hombre muere

BOSTON (AP) — Varios niveles de un estacionamiento en construcción en el centro de Boston se derrumbaron el sábado en la tarde, cobrando la vida de un trabajador, informaron las autoridades.

Los Servicios Médicos de Emergencia de Boston confirmaron que una persona murió y otra fue trasladada a un hospital en la zona, informó el canal de televisión WCVB-TV.

Breaking: Big emergency response for a partial building collapse at this parking garage on Congress St by Sudbury in downtown Boston @boston25 pic.twitter.com/KPfunAcX0S

— Litsa Pappas (@LitsaPappas) March 26, 2022