Alejandra Cuevas acusa a Gertz de persecución familiar; FGR abre carpeta contra hijo

Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, informó que existe una carpeta de investigación desde el 8 de octubre de 2021 por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente. Además, dijo desconocer los delitos que supuestamente se le imputan.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Alejandra Cuevas Morán acusó a Alejandro Gertz Manero de perseguir a su familia, luego de que se conociera que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta abierta contra su hijo Alonso Castillo Cuevas por delitos ambientales.

“Vivir en Santa Martha 528 días es una tortura, es un martirio terrible estar pensando que algo le puede pasar a tus hijos, todo el tiempo lo estuve pensando y no me equivoqué, ahora resulta que hay una carpeta abierta en contra de mis hijos, de un delito que no sabemos a qué se deba, pero la carpeta está abierta y lleva seis meses escondida”, compartió Cuevas Morán a través de un video compartido desde sus redes sociales

“Yo me pregunto ¿Qué se está planeando? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, Alejandro? ¡Deja a México en paz! ¡Ya Basta!”, pidió Alejandra Cuevas.

Pasé 528 días en la cárcel pensando en el daño que Gertz podría provocarle a mis hijos. No me equivoqué, ahora Gertz busca encarcelar a uno de mis hijos. @acastilloDC @gcastillocuevas @Anapaulaa74 pic.twitter.com/J7FIGEivmp — Alejandra Cuevas Moran (@AleCuevasMoran) April 25, 2022

Por otro lado, Castillo Cuevas también respondió sobre la noticia de la carpeta de investigación. “Me asusta, me preocupa, pero no me sorprende”, dijo el hijo de Alejandra Cuevas, quien informó que la carpeta se inició desde el 8 de octubre de 2021 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente.

“Ya me habían dicho que me iba acusar por el video que tomamos mis hermanos y yo en la calle afuera de la privada donde vive, que si porque dañamos un monumento y cosas que no me hacían sentido”, señaló Castillo.

El pasado 28 de marzo, Cuevas Morán salió del penal de Santa Martha Acatitla, tras 528 días presa por el supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del ahora Fiscal Gertz, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió un amparo liso y llano.

Los 11 ministros de la Suprema Corte le concedieron por unanimidad un amparo liso y llano, y determinó otorgarle libertad inmediata. Además, minutos antes de esa decisión, los ministros que integran el Pleno del Máximo Tribunal del país ordenaron anular una orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán Servín.

La Suprema Corte determinó que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de Laura Morán y Alejandra Cuevas, respectivamente, son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos que establece la Constitución para ello.

EL CONFLICTO FAMILIAR DE GERTZ MANERO

Laura Morán Servín, quien fuera pareja sentimental de Federico Gertz Manero, y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán mantuvieron un pleito legal luego de que el titular de la FGR acusara a las dos mujeres de no haber brindado los cuidados necesarios que su hermano requería, lo que habría provocado su fallecimiento.

El abogado Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz Manero, murió en septiembre de 2015 en la Ciudad de México a causa de una “congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda”, según el estudio de los forenses que fue citado por El País en diciembre de 2020.

Sin embargo, el titular de la Fiscalía General de la República denunció que esa congestión había sido provocada por el maltrato que sufría Federico, de 82 años, por parte de su pareja y las hijas de ella. Gertz Manero, quien en 2015 dirigía la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, dijo que las autoridades de la capital no investigaban el caso de su hermano por asuntos políticos.