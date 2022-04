Región separatista de Transnistria sufre tres atentados; destruyen antenas de radio

Moscú, 26 abr (EFE).- El Consejo de Seguridad de la autoproclamada República moldava de Transnistria, fronteriza con Ucrania, denunció hoy un tercer ataque en el territorio del enclave separatista en menos de 24 horas contra una unidad militar en Parcani, cerca de la capital de la región separatista, Tráspol.

“Hubo tres ataques terroristas en Pridnestrovie [Transnistria]. Dispararon lanzagranadas contra el edificio del Ministerio de Seguridad del Estado, hubo dos explosiones en el centro de radiotelevisión del pueblo de Maiak y también atacaron una unidad militar en Parcani”, dijo el servicio de prensa del Presidente de la región separatista, Vadim Krasnoselski, en su canal de Telegram.

Las autoridades locales no dieron más detalles de ese tercer atentado contra la unidad militar en Parcani.

El líder de la región separatista celebró hoy un Consejo de Seguridad en el que decidió “reforzar las medidas de seguridad”.

Two explosions rock Mayak settlement in #Transnistria. Two of the most powerful antennae in the region were disabled because of the explosion, the Ministry of Internal Affairs says pic.twitter.com/hv5N0RNUPM

— Pacific Geopolitics (@PacGeopolitics) April 26, 2022