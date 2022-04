“Ya no es imprescindible el uso del cubrebocas”: Gatell; el semáforo COVID dice adiós

Hugo López-Gatell detalló que el Gobierno federal no puede declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, pues dijo que esta medida nunca fue obligatoria.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo este martes que “ya no es imprescindible el uso de cubrebocas” ante el bajo número de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Sin embargo, apuntó que en los espacios cerrados sería “el último elemento” donde se necesite usarlo.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que el Gobierno federal no puede declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, pues nunca fue obligatorio su uso, sino que desde un inicio se planteó como una medida basada en el convencimiento y en la promoción de la salud.

“El Gobierno federal de México lo planteó desde un inicio como una medida basada en el convencimiento, basada en la promoción de la salud, no como una medida obligatoria porque la lógica de todas nuestras intervenciones, ese es otro elemento destacable y casi exclusivo de México, no van dirigidas a obligar a las personas. Lo dijimos, que las razones eran que no queremos fomentar actos de autoritarismo sobre todo en un país que tiene una historia de autoritarismo”, expresó.

⚠ ATENCIÓN | “Ya no es imprescindible el uso de cubrebocas” @HLGatell informa que aun que nunca fue obligatorio, ahora ya no es imprescindible el uso del #cubrebocas. Además, afirmó que ya no se emitirá el semáforo epidemiológico. pic.twitter.com/gLoFtglfZH — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 26, 2022

“Entonces no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es que en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego, quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizarlo”, añadió.

En ese sentido, López-Gatell recordó que desde hace unas semanas en espacios abiertos es aún menos necesario utilizarlo. Además, anunció que el semáforo de riesgo COVID ya lleva cuatro sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde, por lo que la Secretaría de Salud ya no emitirá más informes sobre éste.

“Tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo el riesgo de transmisión en las entidades federativas. Ya lleva cuatro sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde, la proyección que tenemos es que todavía se va a mantener en verde seguramente por un buen tiempo. Quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios, pero con tanta protección de la vacuna no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces, también hemos decidido que el semáforo ya no se emitirá”.

Asimismo, adelantó que pronto se emitirá un nuevo lineamiento de seguridad sanitaria en los campos de trabajo, con lo que se quitarán algunos elementos como los tapetes sanitizantes.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó el lunes cinco nuevas muertes a causa de la COVID-19 durante las últimas 24 horas, acumulando un total de 324 mil 134 fallecimientos desde que comenzó la pandemia en México.

De acuerdo con el reporte técnico diario, se han confirmado cinco millones 733 mil 925 casos acumulados de COVID-19, después que aumentaran 140 desde el día de ayer.

Los 10 estados con mayor cantidad de casos confirmados son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, conformando el 65 por ciento de los casos totales a nivel nacional.